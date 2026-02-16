Salud

¿Por qué recomiendan calentar cáscara de limón, canela y jengibre?

La mezcla libera aceites aromáticos naturales que ayudan a neutralizar olores de cocina sin aerosoles ni fragancias sintéticas

Por El Universal / México / GDA
La combinación de limón, canela y jengibre perfuma espacios cerrados y reduce olores fuertes con vapor caliente.
La combinación de limón, canela y jengibre perfuma espacios cerrados y reduce olores fuertes con vapor caliente. (Gemini/Generada con IA)







