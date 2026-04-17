Ciencia

Hawái convierte plástico del océano en carreteras: así funciona el proyecto que busca frenar la contaminación

Conozca cómo este proyecto convierte residuos en carreteras y qué revelan los estudios sobre su impacto ambiental

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Por O Globo / Brasil / GDA
Proyecto en Hawái usa plástico reciclado del mar para construir carreteras y reducir contaminación sin generar nuevos riesgos ambientales.
Proyecto en Hawái usa plástico reciclado del mar para construir carreteras y reducir contaminación sin generar nuevos riesgos ambientales. (Universidad de Hawái /Universidad de Hawái)







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