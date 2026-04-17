Hawái convierte plástico del océano en carreteras: así funciona el proyecto que busca frenar la contaminación

Proyecto en Hawái usa plástico reciclado del mar para construir carreteras y reducir contaminación sin generar nuevos riesgos ambientales.

Un proyecto ambiental en Hawái impulsa la construcción de carreteras con asfalto elaborado a partir de residuos plásticos y redes de pesca. La iniciativa busca reducir la contaminación marina y dar un uso sostenible a toneladas de desechos.

La propuesta se desarrolla en el archipiélago estadounidense en el Pacífico. Incluye la pavimentación de vías en Ewa Beach, en Honolulu, con materiales reciclados como jarras de leche, envases de yogur y redes de pesca. Todos contienen polietileno, un plástico de alta resistencia.

El plan forma parte del programa Nets-to-Roads, liderado por el Centro de Investigación de Detritos Marinos de la Universidad Hawaii Pacific. Esta entidad se encarga de recolectar y clasificar residuos que llegan a las playas.

Crisis de basura impulsa la iniciativa

Hawái enfrenta una fuerte presión por la Gran Mancha de Lixo del Pacífico. Esta acumulación de desechos plásticos se ubica entre Hawái y California. Las corrientes marinas trasladan grandes cantidades de basura hacia las islas.

Además de ese fenómeno, el territorio recibe restos de actividades pesqueras y residuos turísticos. Ante este escenario, el proyecto busca evitar que el plástico continúe acumulándose en el entorno natural.

Del océano al asfalto

El proceso inicia con la recolección de residuos en playas. Luego, el material se envía fuera de la isla para ser triturado. Posteriormente, regresa a Oahu para integrarse a la mezcla asfáltica.

El asfalto caliente se transporta en camiones y se utiliza en tramos de carretera en Ewa Beach. La primera fase del programa se ejecutó en 2022. Los resultados permitieron ampliar la cantidad de carriles intervenidos y probar nuevas mezclas.

Uno de los principales riesgos analizados fue la posible liberación de microplásticos por el desgaste del asfalto. Esta preocupación se centró en el impacto sobre la salud humana y la fauna.

Investigaciones presentadas el 22 de marzo en una reunión de la Sociedad Americana de Química en Atlanta evaluaron este aspecto. Tras 11 meses de pruebas, los científicos recolectaron muestras y simularon distintos niveles de desgaste.

Los resultados indicaron que no se registró liberación significativa de microplásticos en comparación con carreteras tradicionales sin plástico, destaca Science News.

Impacto en salud y sostenibilidad

Especialistas advirtieron que la exposición a aditivos plásticos puede provocar efectos como alteraciones hormonales, inflamaciones crónicas y problemas reproductivos. Por esa razón, el proyecto incluyó controles para evitar nuevos riesgos.

La iniciativa también promueve una economía circular. Busca transformar residuos en insumos útiles para infraestructura. Además, pretende fortalecer la autosuficiencia y la resiliencia de las comunidades locales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.