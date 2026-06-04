Ciencia

Harvard revela cuánto entrenamiento de fuerza por semana ayuda a reducir el riesgo de muerte prematura

Entre 90 y 120 minutos semanales de musculación se asociaron con menor riesgo de muerte, especialmente cuando se combinan con ejercicio aeróbico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Entre 90 y 120 minutos semanales de musculación se asociaron con menor riesgo de muerte, especialmente cuando se combinan con ejercicio aeróbico.
Entre 90 y 120 minutos semanales de musculación se asociaron con menor riesgo de muerte, especialmente cuando se combinan con ejercicio aeróbico. (ChatGPT/Generada con IA)







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