Salud

Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: ‘Los hábitos incorrectos en el día a día son los responsables de la mayoría de las dolencias’

Una especialista detalló cómo las cadenas miofasciales permiten trabajar el cuerpo de forma integral y potencian los ejercicios de pilates

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Por La Nación / Argentina / GDA
El pilates suma adeptos con nuevas técnicas de entrenamiento que buscan mejorar la movilidad, la fuerza y la conexión corporal.
El pilates suma adeptos con nuevas técnicas de entrenamiento que buscan mejorar la movilidad, la fuerza y la conexión corporal. (ChatGPT/Generada con IA)







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