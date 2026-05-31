Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: ‘Los hábitos incorrectos en el día a día son los responsables de la mayoría de las dolencias’

El pilates suma adeptos con nuevas técnicas de entrenamiento que buscan mejorar la movilidad, la fuerza y la conexión corporal.

Joseph Pilates, creador del reconocido método de entrenamiento, atribuía gran parte de las dolencias físicas a los hábitos cotidianos. Su premisa sigue vigente en centros especializados que impulsan nuevas formas de aplicar esta disciplina.

“Los hábitos incorrectos en el día a día son los responsables de la mayoría de las dolencias”, afirmó Joseph.

Un equipo de LN+ de Argentina visitó el centro de entrenamiento Toulouse, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde la instructora de pilates Melani Giommetti explicó cómo las cadenas miofasciales transforman la práctica y atraen a un número creciente de personas.

Según detalló la especialista, en el instituto desarrollan investigaciones propias para promover el pilates mediante las cadenas miofasciales. Este enfoque analiza el cuerpo de manera integral y no como una suma de grupos musculares independientes.

Giommetti indicó que esta metodología permite comprender mejor la relación entre las distintas estructuras corporales. También facilita un trabajo más global durante cada sesión.

La instructora resaltó el papel del reformer, conocido popularmente como cama de pilates. Explicó que esta herramienta no solo brinda asistencia durante los ejercicios, sino que también aumenta las posibilidades de trabajo físico y evita que la práctica sea exclusivamente pasiva.

Los mitos más frecuentes sobre el pilates

Giommetti también abordó algunas creencias erróneas que suelen rodear esta disciplina.

Uno de los principales mitos sostiene que el trabajo físico es menor por realizarse sobre una cama. Sin embargo, la especialista señaló que en pilates existe una exigencia importante gracias al uso de pesas y del propio peso corporal.

Otro concepto equivocado apunta a que se trata de una actividad exclusiva para mujeres.

La instructora afirmó que cada vez más hombres incorporan el pilates a sus rutinas. Además, señaló que esta práctica contribuye a mejorar el desempeño en otras disciplinas deportivas que ya realizan.

Qué ropa usar para practicar pilates

Sobre la vestimenta recomendada, Giommetti explicó que lo más conveniente es utilizar ropa cómoda.

También indicó que se recomienda entrenar con pantalón corto y sin calzado para facilitar la ejecución de los ejercicios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.