Ciencia

Harvard detecta caída de genes ligados a la calvicie masculina en los últimos 10.000 años

Investigación muestra cómo la evolución reciente favoreció variantes genéticas con menor riesgo de alopecia masculina

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Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis de 15.836 genomas evidenció que la selección natural redujo genes ligados a la calvicie masculina y reforzó otros rasgos en Eurasia.
Análisis de 15.836 genomas evidenció que la selección natural redujo genes ligados a la calvicie masculina y reforzó otros rasgos en Eurasia. (Canva stock/ozgurdonmaz de Getty Images Signature/Africa images)







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