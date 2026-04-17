Harvard detecta caída de genes ligados a la calvicie masculina en los últimos 10.000 años

Análisis de 15.836 genomas evidenció que la selección natural redujo genes ligados a la calvicie masculina y reforzó otros rasgos en Eurasia.

La selección natural redujo la frecuencia de variantes genéticas asociadas a la calvicie masculina durante los últimos 10.000 años en poblaciones de Eurasia Occidental. Así lo indicó un estudio liderado por la Universidad de Harvard y publicado en la revista Nature.

La investigación analizó 15.836 genomas antiguos y modernos de individuos de Europa y partes de Asia Occidental. El equipo desarrolló un método estadístico que permitió rastrear cambios graduales en la frecuencia de variantes genéticas a lo largo del tiempo.

El análisis identificó 479 variantes bajo fuerte selección natural direccional en ese periodo. Entre los rasgos favorecidos destacan genes vinculados con una menor probabilidad de desarrollar calvicie masculina, conocida como alopecia androgenética.

El estudio aclaró que la calvicie no desaparecerá. Sin embargo, evidenció que las variantes asociadas a esta condición redujeron su presencia relativa durante milenios.

La alopecia androgenética es la forma más común de pérdida de cabello en hombres. Está influenciada por múltiples genes, hormonas y el envejecimiento. Datos actuales estiman que entre 30% y 50% de los hombres presentan algún grado de esta condición a los 50 años.

Los investigadores no definieron una causa única para esta ventaja evolutiva. Plantearon como hipótesis que los genes asociados a menor calvicie podrían estar vinculados a otros efectos biológicos positivos. Este fenómeno se conoce como selección indirecta, donde un rasgo aumenta por su relación con otro más beneficioso.

Además de este hallazgo, el estudio detectó un aumento en la frecuencia de genes relacionados con cabello rojo, piel clara, así como mayor resistencia a enfermedades como el lepra y el VIH. También observó una reducción en el riesgo de artritis reumatoide.

Los resultados cuestionaron la idea de que la evolución humana se desaceleró tras la aparición de la agricultura. Según el equipo, factores como cambios en la dieta, el clima, la densidad poblacional y la exposición a enfermedades mantuvieron presiones evolutivas activas hasta tiempos recientes.

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