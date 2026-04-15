Ciencia

Estudio de ADN antiguo revela aceleración en la evolución humana tras el inicio de la agricultura

Investigadores de Harvard analizan el genoma de 16.000 personas antiguas y descubren una aceleración evolutiva vinculada al origen de la agricultura

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Por Europa Press
Análisis masivo de ADN antiguo en Eurasia Occidental demuestra que la selección natural moldeó a los humanos modernos más rápido de lo que se creía.
Análisis masivo de ADN antiguo en Eurasia Occidental demuestra que la selección natural moldeó a los humanos modernos más rápido de lo que se creía. (Canva stocks/Fahim Himel de Pexels / Chorn Travit de Pexels)







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