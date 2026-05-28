Ciencia

Happy, la elefanta que se reconoció en un espejo, murió a los 55 años tras una eutanasia en Nueva York

El emblemático animal enfrentaba problemas de salud asociados con la edad y dejó un legado científico que marcó el estudio de los elefantes

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Por O Globo / Brasil / GDA
La elefanta Happy alcanzó fama mundial por una prueba de autoconciencia y protagonizó años de debate sobre el bienestar animal en zoológicos.
La elefanta Happy alcanzó fama mundial por una prueba de autoconciencia y protagonizó años de debate sobre el bienestar animal en zoológicos. (Zoológico del Bronx /IG)







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