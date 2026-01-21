Hallazgos romanos del siglo lll en Alemania reabren el debate sobre el avance imperial

(Oficina Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt./Oficina Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt.)

Cuatro campamentos romanos del siglo lll y monedas imperiales halladas en Alemania aportan evidencia inédita sobre incursiones militares romanas en el norte europeo.

Cuatro campamentos militares romanos del siglo lll y diversos objetos asociados salieron a la luz en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Los hallazgos aportan pruebas materiales de incursiones romanas en zonas donde casi no existían evidencias físicas de su presencia.

Durante siglos, los registros escritos señalaron que las legiones romanas avanzaron profundamente en el territorio que hoy corresponde a Alemania. Sin embargo, la falta de restos arqueológicos generó dudas entre los especialistas. Las nuevas excavaciones modifican ese panorama.

Los campamentos datan de hace unos 1.700 años, en un periodo marcado por campañas militares intensas y por una crisis interna del Imperio romano. En esa etapa, Roma buscó extender su influencia hacia el norte, con avances en dirección al río Elba, aunque la resistencia de las tribus germánicas impidió una ocupación permanente.

El Oficio Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt informó que las estructuras corresponden a campamentos de marcha. Estas instalaciones temporales se levantaban durante desplazamientos militares y seguían un patrón estandarizado, con planta rectangular, esquinas redondeadas y una red interna de calles.

Dos campamentos se ubicaron cerca de la ciudad de Aken, otro apareció en las cercanías de Deersheim y el cuarto se localizó en el municipio de Trabitz. Las identificaciones se lograron mediante imágenes satelitales, fotografías aéreas, estudios de campo, excavaciones y la colaboración entre arqueólogos profesionales y voluntarios.

Junto a las estructuras surgieron diversos artefactos romanos. Destacan varias monedas fechadas entre la segunda mitad del siglo ll y el inicio del siglo lll. Los análisis, apoyados en métodos de datación por radiocarbono, permitieron precisar la antigüedad de los campamentos.

En Trabitz, los investigadores encontraron un denario del emperador Caracalla. De acuerdo con los arqueólogos, la moneda sugiere que el campamento pudo establecerse durante una campaña dirigida por ese emperador en el año 213 d. C., contra un grupo identificado en las fuentes como los “albaneses”, posiblemente asentados en las riberas del Elba.

Si esta relación se confirma, el hallazgo obligaría a revisar interpretaciones históricas previas. Hasta ahora, muchos estudios situaban las campañas de Caracalla cerca de la frontera fortificada del Imperio romano y no tan al interior del territorio germánico.

Las excavaciones también permitieron identificar elementos típicos de la ingeniería militar romana. Entre ellos figura el titulum, una zanja defensiva ubicada frente a las entradas del campamento para dificultar ataques enemigos. Este rasgo, visible en imágenes aéreas, resultó clave para distinguir los sitios romanos de otras estructuras antiguas.

Los campamentos de Sajonia-Anhalt representan, hasta ahora, los vestigios romanos más al noreste documentados en la región. Para los investigadores, constituyen una evidencia inédita de movimientos militares en áreas donde casi no existían pruebas materiales.

Las campañas arqueológicas realizadas entre 2024 y 2025 confirmaron la naturaleza romana de las estructuras. Las zanjas en forma de “V” y las dimensiones similares entre algunos campamentos indican que pudieron utilizarse durante una misma operación militar o en un periodo muy cercano.

A casi dos mil años de distancia, clavos, monedas y zanjas continúan revelando detalles sobre la expansión, los conflictos y la adaptación del Imperio romano en el interior de Alemania. Los arqueólogos prevén que las investigaciones futuras aporten más información sobre este episodio poco documentado de la historia europea.

