Hallazgos romanos del siglo lll en Alemania reabren el debate sobre el avance imperial

Descubrimientos arqueológicos en Sajonia-Anhalt revelan campamentos y monedas romanas del siglo lll, con nuevas pruebas del avance de las legiones en Alemania

Por O Globo / Brasil / GDA
Cuatro campamentos romanos del siglo lll y monedas imperiales halladas en Alemania aportan evidencia inédita sobre incursiones militares romanas en el norte europeo.
Cuatro campamentos romanos del siglo lll y monedas imperiales halladas en Alemania aportan evidencia inédita sobre incursiones militares romanas en el norte europeo. (Oficina Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt./Oficina Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt.)







