Ciencia

Hallazgo revela riesgo para la migración de la mariposa monarca por cambio climático y uso del suelo

Un estudio científico advierte que el cambio climático y la expansión agrícola podrían fragmentar la ruta migratoria de la mariposa monarca en Norteamérica

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Por Silvia Ureña Corrales
La investigación proyectó desplazamientos de hábitats clave para la mariposa monarca debido al clima y al cambio de uso del suelo.
La investigación proyectó desplazamientos de hábitats clave para la mariposa monarca debido al clima y al cambio de uso del suelo. (Canva stock/Thomas Elliott de Pexels / JHVEPhoto de Getty Images Pro)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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