Hallazgo histórico: Colombia extrae los primeros tesoros del mítico galeón San José

Colombia extrajo cañón, monedas y porcelana del San José, barco con carga valorada en más de $20.000 millones y sumido en disputas legales

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de objetos del galeón San José en el Caribe reavivó conflictos históricos, científicos y diplomáticos sobre su rescate.
El hallazgo de objetos del galeón San José en el Caribe reavivó conflictos históricos, científicos y diplomáticos sobre su rescate. (Gobierno colombiano/O Globo, GDA)







