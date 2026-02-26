Ciencia

Hallazgo en Turquía reaviva el misterio del Arca de Noé: estructura de 5.000 años bajo análisis científico

La formación ubicada en el Monte Tendürek mide 150 metros y contiene sedimentos marinos del período Calcolítico

Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos analizan en Turquía una estructura antigua que coincide en dimensiones y fecha con el relato del diluvio universal.
Científicos analizan en Turquía una estructura antigua que coincide en dimensiones y fecha con el relato del diluvio universal. (Stock/Canva/Nohasarkscaner)







