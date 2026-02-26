Hallazgo en Turquía reaviva el misterio del Arca de Noé: estructura de 5.000 años bajo análisis científico

Científicos analizan en Turquía una estructura antigua que coincide en dimensiones y fecha con el relato del diluvio universal.

Un equipo de investigadores identificó en el este de Turquía una formación de unos 150 metros que podría coincidir con las descripciones bíblicas del Arca de Noé. El hallazgo se ubica en el sitio arqueológico Durupinar y data de hace 5.000 años, según análisis preliminares.

Desde hace siglos, el relato del Arca de Noé figura entre los mayores enigmas históricos y religiosos. Ahora, un grupo de especialistas de la Universidad Maimónides centró su atención en una estructura localizada en el Monte Tendürek, en una zona montañosa al este del territorio turco.

Una estructura con forma de navío en el Monte Tendürek

El sitio conocido como Durupinar presenta una formación que asemeja el casco de un navío. En el lugar, los científicos analizaron muestras de suelo que contienen materiales marinos y arcilla con una antigüedad estimada en 5.000 años. Esa fecha coincide con el periodo en que diversos estudios sitúan el relato del diluvio universal descrito en el Génesis.

Los sedimentos hallados sugieren actividad humana antigua en un área que estuvo cubierta por agua. El investigador principal, Faruk Kaya, indicó que los resultados iniciales apuntan a presencia humana desde el período Calcolítico. El equipo prevé ampliar las investigaciones en las zonas de Cudi y Ararat, regiones claves de la antigua Mesopotamia.

Otros especialistas señalaron que la evidencia respalda la posibilidad de un evento catastrófico de gran magnitud. Agregaron que los indicios encontrados podrían otorgar base histórica a la narración tradicional.

El período Calcolítico y su relevancia histórica

El período Calcolítico, también llamado Edad del Cobre, marcó la transición entre el uso exclusivo de piedra y la incorporación de metales. Los rastros detectados en el suelo ubican el hallazgo en la etapa en que surgieron las primeras grandes civilizaciones.

Los científicos investigan cómo esas sociedades enfrentaron cambios climáticos extremos. La presencia de arcilla en una zona de alta montaña sugiere variaciones bruscas en el nivel del agua hace milenios.

Estudios recientes detectaron estructuras artificiales bajo tierra en Turquía que podrían corresponder a la mítica Arca de Noé. (NoahsArkScans.com/Noah's Ark Scans)

Dimensiones que coinciden con los textos antiguos

La formación de Durupinar mide cerca de 150 metros de longitud. Esa dimensión guarda relación con las descripciones contenidas en textos antiguos. Geólogos de distintos países visitan el sitio para examinar sus paredes, que presentan formas similares a vigas de madera.

Algunos expertos consideran que la simetría del relieve supera lo esperable en una formación natural. El debate continúa en la comunidad científica.

El diseño atribuido al Arca de Noé

Los relatos del Génesis describen el Arca como una estructura de gran tamaño construida por Noé por mandato divino. El texto señala que utilizó madera de gofer y recubrió la nave con brea para asegurar su impermeabilidad.

La embarcación contaba con tres niveles destinados a distribuir especies animales y almacenar provisiones durante un año. No tenía timón ni velas. Su función consistía en flotar hasta que descendieran las aguas.

El sitio de Durupinar se mantiene bajo estudio. Las próximas investigaciones buscarán determinar si la estructura corresponde a un fenómeno natural o si posee origen humano.

