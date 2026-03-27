Ciencia

Hallazgo en Suiza revela cargamento intacto de aceite ibérico del Imperio Romano tras 2.000 años

Restos hallados en el lago de Neuchâtel evidencian rutas comerciales y militares del Imperio Romano en el siglo I d. C.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Descubrimiento en Suiza muestra red logística romana con aceite ibérico y presencia militar entre los años 20 y 50 d. C.
Descubrimiento en Suiza muestra red logística romana con aceite ibérico y presencia militar entre los años 20 y 50 d. C. (Octopus Foundation/Octopus Foundation)







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