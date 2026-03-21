Ciencia

Hallazgo en Roma: esqueletos de 1.800 años aparecen con clavos en el pecho y revelan antiguo ritual

El hallazgo en una antigua vía romana sugiere prácticas rituales para proteger a los vivos o a los difuntos hace casi dos milenios

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Excavaciones en Roma revelaron esqueletos con clavos en el pecho. Expertos analizan rituales funerarios de hace 1.800 años.
Excavaciones en Roma revelaron esqueletos con clavos en el pecho. Expertos analizan rituales funerarios de hace 1.800 años. (Superintendencia Especial de Roma/Superintendencia Especial de Roma)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaRoma
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.