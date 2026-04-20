Ciencia

Hallazgo en montaña revela tesoro oculto con casi 600 monedas de oro en República Checa

El hallazgo ocurrió en una montaña de República Checa y reveló monedas, joyas y objetos valiosos ocultos desde hace más de un siglo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Dos hombres encontraron un tesoro con 598 monedas de oro en Europa. Expertos investigan su origen mientras el museo lo exhibirá.
Dos hombres encontraron un tesoro con 598 monedas de oro en Europa. Expertos investigan su origen mientras el museo lo exhibirá. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové/Captura)







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