Hallazgo en montaña revela tesoro oculto con casi 600 monedas de oro en República Checa

Dos hombres encontraron un tesoro con 598 monedas de oro en Europa. Expertos investigan su origen mientras el museo lo exhibirá.

Un tesoro histórico permaneció oculto durante cerca de 100 años en las montañas Krkonoše, en República Checa. Dos excursionistas lo encontraron en 2025 tras detectar una lata de aluminio incrustada en un muro de piedra.

Los hombres escarbaron en el sitio. Encontraron una colección de 598 monedas de oro. Las piezas datan entre 1808 y 1915. El hallazgo sorprendió por su volumen y estado de conservación.

A pocos metros, los excursionistas ubicaron otro objeto. Se trataba de una caja de hierro. En su interior había joyas, pitilleras y artículos elaborados con metales preciosos.

Los descubridores entregaron todo al Museo de Bohemia Oriental. Expertos evaluaron el conjunto. El valor del oro alcanzó los $330.000. El resto de los objetos destacó por su relevancia histórica.

Monedas de varios países complican la investigación

Las monedas provenían de distintas naciones europeas. Entre ellas figuraban Francia, Turquía, Bélgica, Rumania, Italia, Rusia y Austria-Hungría. Esta diversidad dificultó rastrear el origen del tesoro europeo.

El director del museo, Petr Grulich, indicó que no fue posible determinar si el oro tenía origen checo, alemán o judío. La institución asumió la custodia de la colección. También definió su exhibición al público.

Los excursionistas recibirán una compensación. El acuerdo estableció una comisión del 10% del valor total del hallazgo.

Hipótesis apuntan a conflictos históricos en la región

Especialistas analizaron el contexto del descubrimiento. Miroslav Novak, jefe arqueológico del museo, explicó que enterrar objetos fue una práctica común desde la prehistoria.

Según el experto, en etapas posteriores esta acción respondió a periodos de inestabilidad. Las personas ocultaban bienes con la intención de recuperarlos luego.

Una de las teorías vincula el tesoro con la anexión nazi. Habitantes habrían escondido sus pertenencias para evitar pérdidas. Otra hipótesis sugiere que pudo pertenecer a alemanes que protegían su patrimonio.

El contexto histórico respalda estas suposiciones. Tras el Acuerdo de Múnich del 29 de setiembre de 1938, miles de personas abandonaron la zona para huir del avance nazi.

Otra teoría apunta a objetos robados

El numismático Vojtěch Brádle planteó otra posibilidad. Señaló que los artículos pudieron ser robados de una tienda de antigüedades.

El especialista indicó que las monedas estuvieron en Serbia entre las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, se desconoce cómo llegaron al este de Bohemia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.