El Mundo

Europa implementa nuevo sistema de control de entrada y salida con datos biométricos para turistas

El nuevo control fronterizo de la UE reemplaza sellos físicos por registros biométricos y genera filas en aeropuertos clave

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Europa activa el EES con datos biométricos. El sistema ya genera filas y cambios en el ingreso de turistas
Europa activa el EES con datos biométricos. El sistema ya genera filas y cambios en el ingreso de turistas (Canva stock/akinbostanci de Getty Images Signature/Serhii Yevdokymov)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEuropapasaportesturismo
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.