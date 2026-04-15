Europa implementa nuevo sistema de control de entrada y salida con datos biométricos para turistas

Europa activa el EES con datos biométricos. El sistema ya genera filas y cambios en el ingreso de turistas

La Unión Europea (UE) implementó un nuevo sistema para el control migratorio en el espacio Schengen. La herramienta sustituye los sellos físicos en los pasaportes por un registro digital con datos biométricos. Entró en vigencia el 10 de abril.

El sistema se denomina Sistema de Entrada/Salida (EES). Aplica para turistas que realizan estancias cortas en 29 países europeos. Incluye 25 Estados miembros de la UE y cuatro naciones del espacio Schengen.

¿Cómo funciona el nuevo sistema EES?

El EES registra información clave del viajero. Incluye nombre, datos del documento de viaje y elementos biométricos. Entre estos figuran huellas dactilares e imágenes faciales. También almacena la fecha y el lugar de entrada y salida.

El proceso se realiza mediante kioscos automatizados de autoservicio. Estos dispositivos sustituyen el sellado tradicional del pasaporte en los controles fronterizos.

Los datos permanecen almacenados durante tres años. El plazo cambia si la persona obtiene un nuevo pasaporte en ese periodo.

Países donde aplica el sistema

El sistema rige en 29 países del espacio Schengen:

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

¿Quiénes están exentos del EES?

El sistema no aplica para ciudadanos de la Unión Europea ni del espacio Schengen. Tampoco para familiares de ciudadanos europeos.

Quedan exentos ciudadanos de Andorra, San Marino, Mónaco y el Vaticano. Además, no deben registrarse tripulaciones de aviones y trenes ni personal de fuerzas armadas.

Objetivo del sistema y primeros resultados

La UE impulsó el EES para modernizar la seguridad en fronteras. El sistema permite detectar de forma automática a quienes exceden el tiempo de estancia permitido.

Según datos de la Comisión Europea, unas 24.000 personas recibieron denegación de ingreso. Las causas incluyen documentos fraudulentos o pasaportes vencidos. Más de 600 personas fueron catalogadas como riesgosas para la seguridad.

Quejas por demoras en aeropuertos

En las primeras semanas surgieron filas extensas en aeropuertos como Ámsterdam y París. Los tiempos de espera superaron las dos horas en algunos casos.

Organizaciones como ACI Europe y Airlines for Europe alertaron sobre retrasos en vísperas de la temporada alta.

Ante este escenario, autoridades recomiendan llegar entre 1,5 y 2 horas antes de lo habitual.

Aplicación para agilizar el proceso

La UE desarrolló la aplicación “Travel to Europe”. Permite registrar datos biométricos y del pasaporte antes del viaje.

El sistema habilita la carga de información hasta 72 horas antes de la llegada. Actualmente está disponible en Portugal y Suecia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.