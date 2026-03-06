Ciencia

Hallazgo en Hungría: mujer de hace 7.000 años fue enterrada como hombre y abre nuevas preguntas sobre el género en la prehistoria

Un esqueleto femenino enterrado con herramientas masculinas en Hungría revela que los roles de género pudieron ser más flexibles en comunidades del Neolítico europeo

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio de 125 esqueletos neolíticos en Hungría detectó entierros que rompen patrones de género, incluido el caso de una mujer con herramientas masculinas.
Estudio de 125 esqueletos neolíticos en Hungría detectó entierros que rompen patrones de género, incluido el caso de una mujer con herramientas masculinas. (American Journal of Biological Anthropology/Sébastien Villette)







