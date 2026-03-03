Ciencia

Hallan esqueleto de 8.000 años en cueva subacuática de Yucatán: zona clave para rituales y migración en América

El hallazgo ocurrió a ocho metros de profundidad en una red de cenotes clave para entender la migración humana en América del Norte

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos localizaron restos humanos de 8.000 años en cavernas sumergidas de Yucatán, área afectada por obras del Tren Maya.
Arqueólogos localizaron restos humanos de 8.000 años en cavernas sumergidas de Yucatán, área afectada por obras del Tren Maya. (INAH/INAH)







