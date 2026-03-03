Hallan esqueleto de 8.000 años en cueva subacuática de Yucatán: zona clave para rituales y migración en América

Un esqueleto humano de unos 8.000 años fue hallado en un sistema de cavernas subacuáticas en la costa caribeña de México. El complejo se extiende por kilómetros bajo la península de Yucatán. Permanece sumergido desde el final de la última era glacial.

El descubrimiento ocurrió a ocho metros de profundidad. La zona forma parte de una amplia red de ríos y cenotes subterráneos entre los polos turísticos de Tulum y Playa del Carmen, según informó el sitio especializado HeritageDaily.

El arqueólogo subacuático Octavio del Río, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, explicó que por su ubicación y profundidad los restos solo pudieron llegar allí cuando la caverna estaba seca. Esa condición sitúa el depósito en un periodo previo a la inundación del sistema.

Este hallazgo constituye el undécimo esqueleto de características similares encontrado en la región en las últimas tres décadas. El área entre Tulum y Playa del Carmen se considera clave para el estudio de los restos humanos más antiguos de América del Norte. En ese corredor se identificaron vestigios con más de 13.000 años de antigüedad.

Evidencia de prácticas rituales

El esqueleto apareció sobre una duna de sedimentos en una sección estrecha de una cámara interna. Según Del Río, los huesos fueron colocados de forma intencional en un espacio que funcionó como depósito funerario.

El investigador indicó que en ese punto se realizaban prácticas rituales por parte de los primeros pobladores de la región. La disposición de los restos respalda esa hipótesis.

Los científicos consideran que este descubrimiento aportará datos sobre la migración y adaptación de las poblaciones antiguas en la península de Yucatán. En ese periodo, el paisaje se caracterizaba por planicies abiertas y acantilados. La selva y el litoral actuales no existían.

Fauna extinta y estudios en curso

En las cavernas también se localizaron restos de animales extintos. Entre ellos figuran perezosos gigantes, tigres dientes de sable y osos ancestrales. Estos vestigios permitirán reconstruir los ecosistemas de la Era del Hielo en futuras investigaciones.

El equipo recuperó los restos humanos a finales de 2025. Actualmente pasan por análisis más detallados.

El hallazgo se produjo en un contexto de impacto sobre los sistemas subterráneos debido a la construcción del Tren Maya, proyecto ferroviario de unos 1.554 km que atraviesa la península de Yucatán.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas trabajan en la designación del sistema subterráneo como patrimonio natural y cultural protegido antes de 2026. El objetivo es reconocer su vulnerabilidad ecológica y su relevancia arqueológica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.