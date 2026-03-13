Ciencia

Hallazgo en el patio de una casa revela molde de lanza de hace 3.300 años en República Checa

Un hombre en República Checa encontró en su patio un molde de punta de lanza de la Edad del Bronce. El artefacto de 3.300 años revela datos sobre la cultura de los Campos de Urnas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un hallazgo accidental en República Checa reveló un molde de lanza de 1.350 a. C. El objeto se vinculó con la cultura de los Campos de Urnas.
Un hallazgo accidental en República Checa reveló un molde de lanza de 1.350 a. C. El objeto se vinculó con la cultura de los Campos de Urnas. (Archeologické Rozhledy/Milan Salaš et al.)







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