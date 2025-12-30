Tesoro medieval será asegurado por más $1.000 millones en su viaje a Londres

En el Tapiz de Bayeux se pueden apreciar las culturas escandinavas que contribuyeron a formar la identidad de lo que hoy es Inglaterra.

El Tapiz de Bayeux, una pieza bordada de casi 70 metros que relata la conquista normanda de Inglaterra en 1066, ha sido objeto de fascinación durante siglos por su valor histórico y artístico. Elaborado probablemente en la década de 1070 y conservado en Normandía, jamás había sido trasladado fuera de su país de origen y volverá a suelo inglés tras un milenio en Francia.

El icónico tapiz será exhibido en el British Museum de Londres entre septiembre de 2026 y julio de 2027, en el marco de un acuerdo cultural inédito entre Francia y el Reino Unido.

El Financial Times dio a conocer que, como parte del convenio binacional, el gobierno británico ha acordado asegurar la obra por un valor estimado de £800 millones (más de $1.000 millones) bajo el esquema de indemnización estatal, lo que significa que los contribuyentes británicos respaldarán financieramente la cobertura ante posibles daños o pérdidas durante el traslado y la exhibición.

El Tapis de Bayeux también contiene inscripciones en latín. (Museo de Bayeux/Cortesía del British Museum)

Este respaldo estatal es necesario debido al altísimo costo que tendría un seguro comercial para una pieza de casi 1.000 años, que además es irremplazable.

La exhibición permitirá que una de las narrativas visuales más significativas de la Edad Media sea mostrada fuera de Francia por primera vez desde su creación.

El tapiz se ha convertido en un símbolo de la historia compartida entre Francia, Inglaterra y Europa, y su llegada a Londres se enmarca tanto en la renovación de su museo normando como en un esfuerzo por fortalecer los vínculos culturales entre naciones.

Naturalmente, la decisión de compartir el tesoro ha despertado críticas del gremio de especialistas. Si bien los conservadores del tapiz consideran que no sufrirá daño significativo, otros profesionales del campo en Francia cuestionan el traslado, tanto por la fragilidad del material como por la seguridad del viaje en sí.