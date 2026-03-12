Ciencia

Hallazgo en Brasil revela pez fósil de 125 millones de años y cambia lo que la ciencia creía sobre su origen

Investigadores identificaron en una colección científica un fósil único hallado en Brasil. El pez pertenece a un nuevo género y especie que vivió cuando el supercontinente Gondwana aún existía

Por O Globo / Brasil / GDA
Un pez fósil de 125 millones de años descubierto en Brasil revela el registro más antiguo de peces con espinas en las aletas en el hemisferio sur.
Un pez fósil de 125 millones de años descubierto en Brasil revela el registro más antiguo de peces con espinas en las aletas en el hemisferio sur. (Cunha Ribeiro et al./Papers in Palaeontology)







