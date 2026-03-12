Hallazgo en Brasil revela pez fósil de 125 millones de años y cambia lo que la ciencia creía sobre su origen

Un pez fósil de 125 millones de años descubierto en Brasil revela el registro más antiguo de peces con espinas en las aletas en el hemisferio sur.

Un pez fósil de unos 125 millones de años permitió a científicos brasileños identificar un nuevo género y una nueva especie. El animal vivió cuando el supercontinente Gondwana aún unía gran parte de las tierras del planeta y el océano Atlántico apenas comenzaba a formarse.

La especie recibió el nombre Gondwanacanthus decollatus. El hallazgo surgió tras el análisis de fósiles conservados en la Colección de Fósiles de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Porto Alegre.

El estudio lo lideró Alexandre Cunha Ribeiro, de la Universidad Federal de Mato Grosso. En la investigación también participaron especialistas de la Universidad de São Paulo, la Universidad del Estado de Río de Janeiro y el Museo de Zoología de la misma universidad.

Los resultados se publicaron en la revista científica Papers in Palaentology.

Un fósil clave para entender la evolución

Los investigadores señalaron que el fósil corresponde al registro más antiguo conocido del grupo Acanthomorpha en el supercontinente Gondwana durante el Cretáceo Inferior.

Este grupo reúne peces con espinas en las aletas. Actualmente incluye más de 18.000 especies. Representa casi un tercio de todos los vertebrados modernos.

El hallazgo indica que estos peces ya existían en el hemisferio sur 20 a 25 millones de años antes de lo que sugerían registros fósiles previos.

Este resultado ayuda a llenar una brecha en el registro paleontológico conocida como “laguna de Patterson”. Esa ausencia de fósiles hacía pensar que estos peces surgieron mucho después, sobre todo en el hemisferio norte.

Un pez antiguo con rasgos de especies actuales

Aunque se extinguió hace millones de años, el Gondwanacanthus decollatus presenta características similares a peces modernos como el bacalao o corvina.

El fósil muestra un cuerpo alto y redondeado. La parte preservada mide cerca de 24 centímetros.

También posee escamas grandes con dentículos en los bordes. El rasgo más importante es la presencia de espinas verdaderas y no segmentadas en las aletas dorsal y pélvica.

Otra característica relevante es la posición torácica de las aletas pélvicas, situada más adelante en el cuerpo. Este rasgo es típico de los peces del grupo Acanthomorpha.

A pesar de estas similitudes, los científicos indicaron que la especie no pertenece a ninguna familia actual ni fósil conocida dentro de ese grupo.

Un nombre con una curiosa explicación

El nombre científico combina tres elementos. “Gondwana” alude al antiguo supercontinente. “Acanthus” significa espina. El término “decollatus” significa decapitado.

El nombre hace referencia al estado del fósil principal usado para la descripción científica. El ejemplar no conserva la cabeza.

Los investigadores indicaron que esa ausencia se originó por un corte realizado durante la extracción original de la roca hace unos 20 años.

El origen del fósil en Brasil

El material se encontró en la Formación Morro do Chaves, ubicada en la cuenca sedimentaria Sergipe-Alagoas, en el nordeste de Brasil.

La muestra provino de una cantera en el municipio de São Miguel dos Campos, en el estado de Alagoas.

Los estudios geológicos sitúan su edad entre el final del Barremiano y el inicio del Aptiano, etapas del Cretáceo Inferior. Esto corresponde a un periodo de aproximadamente 120 a 125 millones de años.

Un ambiente entre ríos y mar

Los científicos indicaron que el entorno donde vivió este pez era un ambiente continental con influencia marina.

Las evidencias geológicas sugieren una zona de sedimentación aluvial-deltaica. En ese tipo de ambiente los sedimentos se acumulan en la desembocadura de los ríos. Ese proceso forma deltas y hace avanzar la línea de costa.

En ese momento geológico el planeta atravesaba la separación del supercontinente Gondwana. Ese proceso dio origen al proto-Atlántico Sur.

El descubrimiento también refuerza la importancia de las cuencas sedimentarias brasileñas para comprender cómo evolucionó la biodiversidad global durante la separación de los continentes.

