Extraña criatura hallada en Brasil revela un ‘fósil vivo’ que habitó la Tierra hace 275 millones de años

El hallazgo de una especie con mandíbula retorcida y dientes orientados hacia los lados sorprendió a científicos y ofrece nuevas pistas sobre los primeros tetrápodos

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identifican en Brasil a 'Tanyka amnicola', un extraño tetrápodo del Permiano con mandíbula torcida que aporta pistas sobre ecosistemas antiguos.
Científicos identifican en Brasil a 'Tanyka amnicola', un extraño tetrápodo del Permiano con mandíbula torcida que aporta pistas sobre ecosistemas antiguos. (Ken Angielczyk, Field Museum/Vitor Silva)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

