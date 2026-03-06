Extraña criatura hallada en Brasil revela un ‘fósil vivo’ que habitó la Tierra hace 275 millones de años

Científicos identifican en Brasil a 'Tanyka amnicola', un extraño tetrápodo del Permiano con mandíbula torcida que aporta pistas sobre ecosistemas antiguos.

Una criatura prehistórica con mandíbula retorcida y dientes orientados hacia los lados llamó la atención de científicos tras el hallazgo de varios fósiles en el nordeste de Brasil. El animal vivió hace aproximadamente 275 millones de años en ambientes acuáticos de la región.

Los restos pertenecen a una nueva especie llamada Tanyka amnicola. Los investigadores la identificaron como parte del grupo de los tetrápodos, vertebrados con cuatro extremidades que incluyen anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

El estudio apareció el miércoles 4 de marzo en la revista científica Proceedings of the Royal Society B. El análisis indicó que el animal representó una antigua reliquia evolutiva.

Los científicos clasificaron a la especie como un “fósil vivo” del periodo Permiano. Durante esa etapa muchas de las primeras líneas de tetrápodos, conocidas como tetrápodos basales, ya habían desaparecido. Sin embargo, la línea evolutiva de Tanyka amnicola continuó mientras otros tetrápodos se diversificaban.

El investigador Jason Pardo, del Field Museum de Chicago y autor principal del estudio, explicó que el animal pertenecía a una línea ancestral que la ciencia no sabía que sobreviviera tanto tiempo. Según el científico, la especie se asemejaba en cierto sentido a lo que hoy representa el ornitorrinco, un organismo que conserva rasgos primitivos.

Fósiles hallados en un antiguo lecho de río

La identificación de la especie se basó en nueve mandíbulas inferiores fosilizadas. Cada pieza mide cerca de 15 centímetros. Los fósiles aparecieron en el lecho seco de un río en el nordeste brasileño.

Los investigadores no encontraron otras partes del esqueleto. Por esa razón muchos aspectos del animal siguen sin respuesta.

A partir de especies relacionadas, los científicos estimaron que Tanyka amnicola podía alcanzar hasta 91 centímetros de longitud. El aspecto general se asemejaría al de una salamandra con un hocico más alargado.

El tipo de roca donde aparecieron los fósiles indicó que el animal vivía en lagos y ambientes acuáticos.

Mandíbula extraña y posible dieta diferente

El análisis de las mandíbulas reveló una anatomía poco común. Los huesos mostraban una torsión marcada y los dientes se orientaban hacia afuera y hacia los lados.

Al inicio los investigadores sospecharon una posible deformación. Sin embargo, los nueve fósiles presentaban la misma torsión, incluso los mejor preservados. Esa coincidencia confirmó que la característica formaba parte de la anatomía natural del animal.

La superficie interna de la mandíbula inferior también resultó inusual. En lugar de orientarse hacia la lengua, como ocurre en los humanos, apuntaba hacia arriba. Además estaba cubierta por pequeñas estructuras similares a dientes llamadas dentículos.

Estas estructuras formaban una superficie capaz de triturar alimento. Con base en esas características, los investigadores propusieron que el animal consumía pequeños invertebrados o material vegetal.

Este posible comportamiento alimentario resulta llamativo. Según el sitio Live Science, los primeros tetrápodos poseían una dieta principalmente carnívora.

Un ecosistema antiguo en Gondwana

Cuando vivió Tanyka amnicola, el territorio que hoy forma Brasil integraba el supercontinente Gondwana.

Para el coautor del estudio Ken Angielczyk, curador del Field Museum, el hallazgo ayuda a entender mejor los ecosistemas prehistóricos de esa región. El investigador señaló que la especie aporta información sobre cómo funcionaban esas comunidades antiguas y cómo se distribuían las relaciones alimentarias entre los animales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.