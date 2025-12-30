Ciencia

Hallazgo en barco escandinavo de 2.400 años reveló origen inesperado y posible ataque premeditado

Investigación mostró que el barco Hjortspring procedió de regiones lejanas y formó parte de un ataque organizado en la isla de Als

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis del barco Hjortspring reveló viaje extenso, origen distante y un rastro humano único que evidenció una acción planificada.
Análisis del barco Hjortspring reveló viaje extenso, origen distante y un rastro humano único que evidenció una acción planificada. (Fauvelle et al./PLOS One)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

