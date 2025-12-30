Hallazgo en barco escandinavo de 2.400 años reveló origen inesperado y posible ataque premeditado

Un análisis reciente de un antiguo barco escandinavo reveló datos que modifican la comprensión de las rutas marítimas del norte de Europa. La embarcación Hjortspring, construida hace unos 2.400 años, pudo originarse lejos de la isla de Als, en Dinamarca, y formar parte de un ataque planificado por un grupo de guerreros que viajó grandes distancias por mar.

El estudio, publicado el 10 de diciembre en la revista PLOS One, indicó que el barco no procedía del sitio donde terminó hundido. El hallazgo sugiere una operación organizada que requirió movilidad y logística avanzadas.

El Hjortspring fue escavado en la década de 1920 y está en exhibición en el Museo Nacional de Dinamarca. Tenía casi 20 metros de longitud. Podía transportar 24 tripulantes y un conjunto de armas. Arqueólogos lo consideran el barco de madera más antiguo de la Escandinavia conocida.

El arqueólogo Mikael Fauvelle, de la Universidad de Lund, explicó que la tripulación probablemente recorrió una distancia considerable antes de llegar a Als. Señaló que unos 80 guerreros ejecutaron un ataque que mostró planificación y empleo de recursos relevantes.

Tras la derrota, los defensores de Als hundieron el barco como oferenda ritual en un pantano. La baja cantidad de oxígeno conservó la estructura por más de 2.000 años y generó un registro arqueológico singular.

Tres hallazgos clave

La investigación presentó tres descubrimientos principales. El primero correspondió a la datación de cuerdas elaboradas con fibras de tilia. El análisis por radiocarbono ubicó la construcción entre los siglos IV y III a. C., durante la Edad del Hierro.

El segundo hallazgo trató del origen de la embarcación. Los investigadores estudiaron el material usado para impermeabilizar el casco. Identificaron resina de pino mezclada con grasa animal. En ese periodo, la Dinamarca continental tenía pocos pinos. Por ello, el equipo propuso que la embarcación se fabricó en el norte de Polonia, Bornholm, Gotland o zonas costeras de Suecia.

Esa conclusión implicó una travesía extensa por el mar Báltico antes del ataque a Als. El desplazamiento reflejó un conflicto entre regiones.

El tercer hallazgo fue una impresión digital humana en un fragmento del sello impermeable. El registro resultó inusual para esa época. Para los autores, ese detalle mostró la acción directa de un artesano que participó en la construcción o en una reparación del barco.

Tradición marítima anterior a los vikingos

El estudio amplió el entendimiento de la historia naval escandinava. Las pruebas indicaron que, mucho antes de la Era Vikinga, los pueblos nórdicos ya cruzaban largas distancias por el mar del Norte y el Báltico en barcos ligeros y abiertos.

La investigación también destacó el valor de las colecciones conservadas en museos. La madera no se pudo datar debido a los productos aplicados tras la excavación. Las respuestas surgieron de materiales periféricos como cuerdas y resinas que se mantuvieron estables durante un siglo.

Los autores afirmaron que análisis futuros podrían precisar la procedencia exacta del barco Hjortspring. Hasta entonces, la embarcación continúa como símbolo de una época marcada por alianzas, disputas y redes de contacto que conectaron el norte europeo antes del predominio vikingo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.