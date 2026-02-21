Hallan tumba de 1.000 años repleta de oro en Panamá y revelan claves sobre la élite indígena prehispánica

El hallazgo en Coclé aporta información sobre la organización sociopolítica prehispánica y refuerza la identidad cultural regional.

Una tumba de 1.000 años con abundantes piezas de oro fue descubierta en el Museo Parque Arqueológico El Caño, en Panamá. El hallazgo ofrece nuevos datos sobre las relaciones y dinámicas del pueblo indígena Coclé antes de la llegada de los exploradores españoles en 1501.

El Ministerio de Cultura de Panamá informó el viernes 20 que se trata de un acontecimiento de gran relevancia para la arqueología del país y para el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano.

La estructura funeraria fue denominada Tumba 3 por los arqueólogos. Se cree que perteneció a la realeza Coclé, grupo indígena que habitó la región antes de la colonización española.

La Tumba 3 fue identificada en 2009 tras detectar una alta concentración de materiales cerámicos y fragmentos metálicos en el sitio arqueológico de El Caño, ubicado en la provincia de Coclé.

La excavación se realizó en 2026. Los trabajos revelaron una estructura compleja con ofrendas y un entierro múltiple. En el centro se encontró a una persona principal acompañada por otros individuos.

Según Eco TV Panamá, el individuo central estaba extendido dentro de la tumba. Alrededor se ubicaron diversos objetos que refuerzan su alto estatus dentro de la jerarquía sociopolítica de su comunidad.

Oro y cerámica de alto valor simbólico

Entre los hallazgos destacan ornamentos metálicos y piezas de oro. Se localizaron pectorales, protectores de oreja y brazaletes. También se recuperaron cerámicas elaboradas con iconografía vinculada a la tradición artística local.

El Ministerio de Cultura indicó que el Museo de El Caño continuará su desarrollo como centro de investigación y educación dirigido a panameños y visitantes interesados en la historia del país.

El sitio arqueológico de El Caño ya había sido escenario de otro descubrimiento relevante en 2024. En ese año se localizó una tumba fechada en 750 d. C. Se cree que perteneció a un miembro de la alta sociedad Coclé.

Las autoridades culturales señalaron que la Tumba 3 permitirá reevaluar las relaciones y la dinámica histórica regional durante el periodo de mayor desarrollo sociopolítico de la zona.

Además, indicaron que el hallazgo enriquecerá el contenido educativo del museo y actualizará las narrativas sobre el pasado prehispánico con nuevos datos e interpretaciones.

Para las comunidades actuales de la región, las autoridades afirmaron que estos descubrimientos fortalecen la identidad cultural y el reconocimiento de un pasado ancestral trabajado con técnica y detalle tanto en la orfebrería como en la cerámica.

