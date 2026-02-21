Ciencia

Hallan tumba de 1.000 años repleta de oro en Panamá y revelan claves sobre la élite indígena prehispánica

Una tumba milenaria con pectorales y brazaletes de oro salió a la luz en El Caño. El entierro múltiple y sus ofrendas abren nuevas preguntas sobre el poder

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo en Coclé aporta información sobre la organización sociopolítica prehispánica y refuerza la identidad cultural regional.
El hallazgo en Coclé aporta información sobre la organización sociopolítica prehispánica y refuerza la identidad cultural regional.







