Hallan restos incas y preincas bajo el mar frente a la costa del Perú

Un estudio arqueológico identificó estructuras incas y preincas sumergidas en la costa peruana y abrió el camino para su protección legal.

Una investigación arqueológica en el mar peruano reveló estructuras subacuáticas incas y preincas, además de artefactos ligados a la navegación antigua. El hallazgo ocurrió en el Complejo Arqueológico El Huarco, al sur de Lima, y activó una nueva estrategia oficial para proteger este patrimonio.

Entre el 15 y el 17 de diciembre, un equipo de especialistas realizó trabajos de campo en la zona costera del sitio. El levantamiento permitió identificar muros de piedra construidos durante el Imperio inca, junto con evidencias más antiguas que correspondieron a periodos previos a esa civilización.

La exploración también localizó objetos asociados a la navegación primitiva y restos materiales que sugirieron la presencia de una embarcación cuya cronología aún no fue determinada. La información fue divulgada por el sitio especializado Heritage Daily el jueves 15.

El valor histórico de El Huarco

El Complejo Arqueológico de El Huarco funcionó como centro administrativo del Reino de Huarco, una entidad que controló el valle inferior de la actual provincia de Cañete entre los años 1.000 y 1.470. Su ubicación estratégica explicó la presencia de infraestructura tanto terrestre como marítima.

Tras los descubrimientos, el Ministerio de Cultura del Perú inició una campaña de investigación marítima en el entorno costero del complejo. El objetivo incluyó la conservación de los restos visibles en tierra y la documentación de posibles patrimonios culturales bajo el mar.

Hacia la protección legal del sitio

Con base en los datos obtenidos, las autoridades prepararon una declaratoria del área como Patrimonio Cultural de la Nación. Este reconocimiento buscó establecer un marco legal para proteger la costa de El Huarco y garantizar la conservación de los vestigios submersos.

El proceso incorporó el conocimiento de las comunidades locales. Durante décadas, habitantes de la zona reportaron la recuperación de objetos culturales en el mar. Muchos de esos bienes pasaron a custodia municipal y hoy integran el acervo del Museo Municipal de Cerro Azul.

Aunque la pesca artesanal, el buceo recreativo y la navegación costera forman parte de la vida cotidiana de la población, las autoridades manifestaron preocupación por la extracción de piedras en la franja costera. Esta práctica representó una amenaza directa para los depósitos arqueológicos y para los ecosistemas marinos asociados al sitio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.