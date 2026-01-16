Ciencia

Hallan restos incas y preincas bajo el mar frente a la costa del Perú

Arqueólogos descubrieron restos incas y preincas bajo el mar en el complejo El Huarco, en Perú. El Gobierno impulsa acciones para proteger este patrimonio cultural subacuático

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio arqueológico identificó estructuras incas y preincas sumergidas en la costa peruana y abrió el camino para su protección legal. Imagen con fines ilustrativos.
Un estudio arqueológico identificó estructuras incas y preincas sumergidas en la costa peruana y abrió el camino para su protección legal. ( Ministerio de Cultura del Perú/Ministerio de Cultura del Perú)







