Ciencia

Hallan restos de soldado que inspiró ‘Los tres mosqueteros’ en una iglesia europea tras más de 350 años

Un hallazgo en Holanda reabre el misterio sobre el paradero del célebre militar que inspiró ‘Los tres mosqueteros’

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Encuentran esqueleto en iglesia de Maastricht que sería de D’Artagnan. Estudios de ADN intentan verificar su identidad histórica.
Encuentran esqueleto en iglesia de Maastricht que sería de D’Artagnan. Estudios de ADN intentan verificar su identidad histórica. (Wikimedia Commons/Dominio público/Jules Huyot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.