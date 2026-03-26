Hallan restos de soldado que inspiró ‘Los tres mosqueteros’ en una iglesia europea tras más de 350 años

Encuentran esqueleto en iglesia de Maastricht que sería de D’Artagnan. Estudios de ADN intentan verificar su identidad histórica.

Arqueólogos localizaron en una iglesia de Maastricht un esqueleto que podría pertenecer al mosquetero que inspiró la obra de Alexandre Dumas. El hallazgo abre una investigación científica para confirmar su identidad.

Los restos óseos de Charles de Batz-Castelmore, conocido como el conde D’Artagnan, aparecieron en el subsuelo de una iglesia en Holanda. El descubrimiento ocurrió más de 350 años después de su muerte, cuyo paradero se mantenía desconocido.

D’Artagnan sirvió como militar y confidente del rey Luis XIV de Francia. Su figura inspiró la novela Los tres mosqueteros, publicada en 1844 por Alexandre Dumas. Aunque el título menciona a Athos, Aramis y Porthos, D’Artagnan figura como el llamado “cuarto mosquetero”.

Hallazgo accidental bajo una iglesia

El descubrimiento surgió de forma fortuita durante trabajos en la Iglesia de San Pedro y San Pablo, en Maastricht. El diácono Jos Valke y trabajadores accedieron al subsuelo tras romper varias losas del piso.

Al detectar una pared inusual, Valke excavó con una escoba y solicitó apoyo de un arqueólogo. El equipo encontró un esqueleto bajo el sitio donde se ubicaba el altar hace 200 años.

Valke indicó que existe un 99% de probabilidad de que los restos correspondan a D’Artagnan. En la tumba también apareció una bala y una moneda de 1660, vinculada a un obispo que participó en una misa en honor al rey Luis XIV.

Pruebas científicas buscarán confirmar identidad

Un laboratorio en Múnich, Alemania, realizará pruebas de ADN. Los resultados se compararán con un descendiente vivo que reside en Avignon, Francia.

El objetivo es determinar si el esqueleto pertenece al histórico militar que murió durante el asedio de Maastricht, en la guerra franco-holandesa.

Figura clave en la historia y la cultura

D’Artagnan murió tras recibir un disparo de mosquete en la garganta. Su historia se convirtió en un símbolo literario tras la obra de Dumas.

El personaje ha sido representado en cine, televisión y teatro por actores como Gene Kelly, Gabriel Byrne, Chris O’Donnell y Rodrigo Santoro.

La adaptación más reciente de Los tres mosqueteros corresponde a una producción francesa dividida en dos partes: “D’Artagnan” y “Milady”, dirigida por Martin Bourboulon y con participación de Vincent Cassel y Eva Green.

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