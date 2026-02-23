Hallan complejo de grabados prehistóricos de hasta 8.000 años en Venezuela y revelan su papel en rutas migratorias antiguas

Petroglifos de hasta 8.000 años en Cedeño aportan nuevas pistas sobre migraciones antiguas en Venezuela. Imagen con fines ilustrativos.

Un complejo de petroglifos o grabados prehistóricos con una antigüedad estimada entre 4.000 y 8.000 años fue descubierto a finales de enero en la comunidad de Quebrada Seca, en el municipio de Cedeño, en Venezuela.

El encuentro se perfila como uno de los más relevantes en el ámbito arqueológico del país en los últimos años.

El 19 de febrero, el alcalde Daniel Monteverde informó sobre el hallazgo de una piedra con grabados en forma de espirales, círculos concéntricos y figuras antropomorfas. Estas representaciones reflejan la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitaron la región.

De acuerdo con el diario venezolano Últimas Noticias, el municipio de Cedeño es conocido como la capital de los petroglifos. La zona conserva el legado de los pueblos Chaima y Kariña, identificados como los protectores de las montañas.

El complejo arqueológico se ubica a 647 metros sobre el nivel del mar. Las estimaciones preliminares sitúan su antigüedad entre 4.000 y 8.000 años. Si la datación se confirma, estas piezas podrían figurar entre las expresiones simbólicas más antiguas del oriente venezolano.

Los símbolos identificados muestran una conexión con el sol, los ciclos del agua y los ancestros. El análisis técnico determinó que los grabados presentan una profundidad promedio de 1,24 centímetros y un ancho de 1,71 centímetros.

Los investigadores plantearon que los artesanos prehistóricos utilizaron piedras abrasivas junto con arena y agua. También habrían empleado martillos y cinceles de piedra para lograr incisiones precisas sobre la superficie rocosa.

El equipo que participó en el estudio señaló que el hallazgo refuerza el estatus de la región como un corredor clave de tránsito y asentamiento en el oriente de Venezuela. El área pudo funcionar como paso estratégico para grupos migratorios durante los períodos Paleoindio y Mesoindio, entre 6000 y 1700 d.C.

En Venezuela, el arte de los pueblos originarios también se manifiesta en pinturas rupestres, complejos megalíticos, piedras o cerros míticos, surcos, muelas, micropetroglifos o losas líticas y geoglifos de gran tamaño.

