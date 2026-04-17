Ciencia

Hallan restos de hipopótamo de 120.000 años bajo castillo en Gales y revelan un pasado inesperado

Restos de animales extintos y humanos primitivos hallados en una caverna en Gales abren una nueva línea de investigación histórica

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un hipopótamo prehistórico hallado en Gales revela pistas sobre clima, fauna y presencia humana de hace más de 100.000 años.
Un hipopótamo prehistórico hallado en Gales revela pistas sobre clima, fauna y presencia humana de hace más de 100.000 años. (Universidad de Aberdeen/Universidad de Aberdeen)







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