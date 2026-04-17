Hallan restos de hipopótamo de 120.000 años bajo castillo en Gales y revelan un pasado inesperado

Un hipopótamo prehistórico hallado en Gales revela pistas sobre clima, fauna y presencia humana de hace más de 100.000 años.

Una caverna bajo el Castillo de Pembroke, en el País de Gales, se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más inusuales de Gran Bretaña. Investigadores encontraron restos de un hipopótamo de hace 120.000 años, junto con evidencias de presencia humana primitiva y otros animales extintos.

El descubrimiento ocurrió en la Caverna Wogan, donde excavaciones recientes sacaron a la luz un sitio que supera por mucho el periodo medieval asociado al castillo. En el lugar también aparecieron restos de mamuts lanudos y señales de actividad de humanos antiguos, incluidos posibles neandertales.

El arqueólogo Rob Dinnis, de la Universidad de Aberdeen, lideró las primeras investigaciones. Indicó que el sitio no tiene comparación en Gran Bretaña y lo calificó como un hallazgo excepcional dentro de su carrera.

Un archivo único de la prehistoria

Los estudios revelaron que la cueva contiene múltiples capas de ocupación humana. Este detalle permite reconstruir una extensa línea temporal de presencia humana en la zona.

Los restos del hipopótamo corresponden al último periodo interglacial, hace unos 120.000 años. En ese momento el clima era más cálido que el actual. En contraste, los vestigios humanos más recientes datan de hace aproximadamente 11.500 años, tras el final de la última Edad de Hielo.

Aunque la caverna se conocía desde hace siglos, se creía que tenía poco valor arqueológico. El acceso se realiza por una escalera en espiral desde el castillo y parte de su estructura pudo ser modificada en la era victoriana.

Esa percepción cambió tras excavaciones limitadas entre 2021 y 2024. Los trabajos evidenciaron sedimentos bien conservados y una alta concentración de hallazgos.

Nuevo proyecto de investigación

El descubrimiento impulsó la aprobación de un proyecto de investigación de cinco años. El objetivo es profundizar en el estudio de los cambios ambientales y analizar cómo distintas especies humanas se adaptaron a lo largo de más de 100.000 años.

Jon Williams, gerente del Castillo de Pembroke, señaló que la cueva muestra una historia distinta a la narrativa medieval del sitio. También destacó el interés por preservar y divulgar este patrimonio.

Nuevas excavaciones iniciarán a finales de mayo. Los expertos consideran que la Caverna Wogan podría convertirse en uno de los archivos más relevantes de la prehistoria británica.

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