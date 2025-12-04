Ciencia

Un fósil hallado en Etiopía revela que la famosa Australopithecus Lucy no estuvo sola en África hace 3,4 millones de años

Investigadores vincularon un fósil de pie con una especie distinta al ‘Australopithecus afarensis’ tras años de análisis

Por O Globo / Brasil / GDA
El fósil hallado en Etiopía muestra que dos especies humanas ancestrales convivieron en África hace 3,4 millones de años.
El fósil hallado en Etiopía muestra que dos especies humanas ancestrales convivieron en África hace 3,4 millones de años. (Yohannes Haile-Selassie/Arizona State University)







