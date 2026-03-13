Hallan restos de foro romano bajo hotel en Barcelona tras excavar para instalar un ascensor

(Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona/Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona)

Obras para instalar un ascensor en un hotel de Barcelona sacaron a la luz el pavimento del foro romano de Barcino, con más de 2.000 años.

Una intervención para instalar un ascensor en el sótano de un hotel del centro histórico de Barcelona reveló uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la ciudad en décadas. Durante las obras en el Gran Hotel Barcino apareció un amplio tramo del pavimento del antiguo foro romano de Barcino, la plaza que concentraba la vida política, administrativa y religiosa de la colonia fundada a finales del siglo I a. C.

El descubrimiento ocurrió dentro de la Casa Requesens, edificio gótico de los siglos XIV y XV donde opera el hotel. Los arqueólogos localizaron un conjunto monumental de losas de piedra de Montjuïc en excelente estado. Estas piezas datan aproximadamente entre los años 15 y 10 a. C., etapa vinculada con la fundación de la colonia romana.

Según el Servicio de Arqueología de Barcelona, el pavimento descubierto ocupa cerca de 42 m². El organismo informó el 24 de febrero que se trata del primer ejemplo conocido de una estructura monumental de este tipo en la antigua Barcino. El hallazgo modifica la comprensión sobre la organización urbana de la Barcelona romana.

Un hallazgo que empezó con un hueco para ascensor

La intervención arqueológica inició en 2023. Operarios excavaron un pequeño pozo para instalar un ascensor en el edificio. La apertura original tenía solo 6 m² y contaba con supervisión arqueológica preventiva.

A unos 2,5 metros de profundidad aparecieron enormes losas de piedra alineadas bajo capas medievales y modernas. Tras detectar la relevancia del hallazgo, los propietarios del hotel ampliaron el área de excavación hasta unos 80 m² y financiaron el proyecto arqueológico completo.

La investigación se extendió durante dos años. El trabajo se desarrolló entre junio de 2023 y julio de 2025. La excavación permitió identificar por primera vez el pavimento original del foro de Barcino, centro de la vida pública durante el reinado de Augusto.

Las piedras cambian el mapa de la antigua ciudad

Las losas destacan por su tamaño y técnica de construcción. Algunos bloques alcanzan cerca de 1,5 metros de largo y más de 1,1 metros de ancho. El espesor varía entre 18 y 35 centímetros.

Esa variación no responde al azar. Los constructores romanos ajustaron las piezas para compensar irregularidades del terreno rocoso y lograr una superficie nivelada.

El aspecto más relevante es la orientación del pavimento. Durante décadas se creyó que el foro de Barcino estaba alineado con el cardo, el eje norte-sur típico de las ciudades romanas.

El nuevo hallazgo demuestra lo contrario. Las losas siguen el decumanus, eje este-oeste de la trama urbana. Esto indica que el foro se extendía desde el mar hacia las montañas y no paralelo a la costa, como sostenían los investigadores.

Infraestructura monumental bajo tierra

Las excavaciones también sacaron a la luz otras estructuras romanas. Los arqueólogos identificaron concreto romano, dos pozos cuadrados de más de 2,6 metros de profundidad y un sistema hidráulico conectado mediante un sifón.

Ese sistema probablemente alimentaba fuentes ornamentales o estanques dentro del foro. El hallazgo sugiere un espacio monumental con decoración elaborada.

Los investigadores recuperaron más de 150 fragmentos de mármol importado desde regiones del Mediterráneo. Entre ellas destacan Italia, Grecia y Egipto. Estos materiales indican que los edificios del foro contaban con revestimientos de alto valor.

Hasta ahora, el único elemento vinculado con certeza al foro era el Templo de Augusto de Barcelona, cuyas columnas aún se conservan en la ciudad.

Capas de historia durante 1.500 años

El sitio también mostró la evolución urbana del lugar a lo largo de siglos. Fragmentos de cerámica hallados en los pozos indican que el foro se abandonó alrededor del siglo VI d. C.

Las evidencias sugieren que su función cívica empezó a desaparecer desde el siglo V. Posteriormente surgieron estructuras domésticas de la Antigüedad tardía y adaptaciones medievales.

Los arqueólogos detectaron incluso un silo para almacenar granos del periodo gótico. La secuencia de restos documenta cerca de 1.500 años de ocupación continua en el mismo punto.

Entre los objetos apareció la mitad de un pedestal romano reutilizado en una pared posterior. La inscripción menciona a Luci Licini II, un esclavizado liberado del siglo II d. C. que aparentemente tenía gran prestigio en la ciudad.

Un museo bajo el hotel

El proyecto del hotel se modificó tras la magnitud del hallazgo. La cadena decidió integrar las ruinas en un espacio museológico en el subsuelo del edificio.

La estructura histórica se estabilizó mediante micropilares. El diseño incluye iluminación especial y elementos de interpretación para visitantes.

El público podrá observar el pavimento romano, el sistema hidráulico, estructuras de la Antigüedad tardía y el silo medieval en un mismo espacio. El sitio mostrará las sucesivas capas históricas del lugar durante dos milenios.

El Servicio de Arqueología de Barcelona indicó que el proyecto representa un ejemplo de cooperación entre iniciativa privada y conservación patrimonial. Además del acceso desde el hotel, el ayuntamiento planea organizar visitas guiadas abiertas al público.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.