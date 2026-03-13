Ciencia

Hallan restos de foro romano bajo hotel en Barcelona tras excavar para instalar un ascensor

Una obra menor en el sótano de un hotel reveló un pavimento monumental del foro de Barcino con más de 2.000 años

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Por O Globo / Brasil / GDA
Obras para instalar un ascensor en un hotel de Barcelona sacaron a la luz el pavimento del foro romano de Barcino, con más de 2.000 años.
Obras para instalar un ascensor en un hotel de Barcelona sacaron a la luz el pavimento del foro romano de Barcino, con más de 2.000 años. (Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona/Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona)







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