Hallan fósiles gigantes de un dinosaurio en España y el ejército ayuda a extraerlos por aire

El rescate aéreo se dio en acantilados de difícil acceso y permitió trasladar huesos de casi una tonelada hasta el museo

Por Europa Press
Con ayuda del Ejército, el Museo del Jurásico de Asturias recuperó fósiles clave de un dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Ribadesella.
Con ayuda del Ejército, el Museo del Jurásico de Asturias recuperó fósiles clave de un dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Ribadesella. (Europa Press/Europa Press)







