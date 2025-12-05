Hallan fósiles gigantes de un dinosaurio en España y el ejército ayuda a extraerlos por aire

Con ayuda del Ejército, el Museo del Jurásico de Asturias recuperó fósiles clave de un dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Ribadesella.

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) trasladó al museo dos nuevos bloques fósiles que corresponden a un dinosaurio saurópodo de gran tamaño, encontrados en los acantilados de Ribadesella, España.

Para extraer los fósiles, el MUJA contó con el apoyo del Ejército de Tierra, mediante un helicóptero NH90 del Batallón de Helicópteros de Maniobra III, con base en Agoncillo (La Rioja). Las tareas previas incluyeron un reconocimiento efectuado por el Batallón de Helicópteros de Transporte V.

Los bloques extraídos, que pesan cerca de una tonelada cada uno, contienen las vértebras del sacro articuladas y las últimas vértebras dorsales del animal. Debido a las condiciones del terreno, el uso de un helicóptero resultó necesario.

El NH90, denominado HT.29 en España, alcanza velocidades de hasta 300 kilómetros por hora en crucero. Durante la operación también participó personal de apoyo en tierra para realizar mantenimiento, preparación de cargas y abastecimiento de combustible.

Con esta operación concluyó la segunda campaña de excavación del MUJA en Ribadesella, desarrollada junto con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew en Chubut (Argentina), y Oliver Rauhut, paleontólogo alemán a cargo del estudio del material óseo. Rauhut forma parte de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera.

Durante la primera campaña, realizada en julio, se extrajeron varias vértebras de la cola, un pubis, un isquion, una costilla completa y cuatro chevrones. En la segunda campaña, iniciada en setiembre, se recuperó también un gran bloque con una escápula del mismo ejemplar.

Los trabajos en el sitio continuarán el próximo año. Se estima que faltan al menos dos o tres campañas más para recuperar la totalidad del esqueleto fósil. El saurópodo, de cuello y cola largos, fue un animal cuadrúpedo y herbívoro que, según estimaciones científicas, medía cerca de 20 metros de longitud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.