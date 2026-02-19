Hallan en España un hueso que podría confirmar el paso de los elefantes de Aníbal por Europa

Un fragmento óseo hallado en el sur de España podría convertirse en la primera evidencia física del uso de elefantes por parte de las tropas de Aníbal en Europa. El resto arqueológico apareció en un sitio cercano a Córdoba y corresponde a parte del pie de un elefante.

El hallazgo ocurrió en la Colina de los Quemados, un enclave vinculado con un episodio de destrucción durante la Edad del Hierro. El equipo encabezado por el arqueólogo Rafael Martínez Sánchez, de la Universidad de Córdoba, localizó la pieza bajo los escombros de un muro colapsado.

La datación por radiocarbono situó al animal entre finales del siglo IV y comienzos del III a. C. Ese periodo coincide con la Segunda Guerra Púnica, que se extendió entre 218 y 201 a. C.

Durante siglos, relatos clásicos y representaciones artísticas sostuvieron que las fuerzas de África cartaginesa cruzaron Europa con grandes mamíferos usados como máquinas de guerra. Sin embargo, no existía confirmación osteológica en territorio europeo. Investigadores señalaron en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, en enero, que más allá del marfil, los restos de elefantes en contextos arqueológicos europeos resultan excepcionales.

Aníbal, uno de los comandantes más destacados de la Antigüedad, dirigió a Cartago contra la República Romana en las Guerras Púnicas, desarrolladas entre 264 y 146 a. C. Según la tradición histórica, en 218 a. C. condujo 37 elefantes a través de los Alpes hacia la península itálica.

El hueso encontrado en España perteneció a un animal que murió antes de esa travesía. La ubicación del sitio apunta a operaciones militares en la península ibérica, una región estratégica en la disputa por el Mediterráneo.

Excavaciones realizadas en 2020 en la Colina de los Quemados revelaron proyectiles de artillería, monedas y cerámicas. Estos elementos reforzaron la hipótesis de enfrentamientos armados en el lugar. El nivel de destrucción coincidió con patrones asociados a la Segunda Guerra Púnica.

Análisis científico y posibles escenarios

El equipo comparó el hueso carpiano con ejemplares de elefantes actuales y con restos de mamuts de estepa. La morfología confirmó que perteneció a un elefante. El deterioro impidió determinar la especie. Para ello se requerían restos preservados de colágeno, proteínas o ADN.

Los científicos evaluaron explicaciones alternativas. Consideraron el envío de elefantes africanos por aliados númidas de Roma en campañas posteriores. También analizaron el uso de animales en espectáculos del periodo imperial. Sin embargo, la datación por radiocarbono no coincidió con esos escenarios, lo que fortaleció la relación con el contexto púnico.

El fragmento no presentó rasgos ornamentales ni señales de trabajo artesanal. Investigadores señalaron que el transporte marítimo de carcasas resultaba improbable. Subrayaron que trasladar animales vivos de gran tamaño implicaba una logística compleja, lo que apoyó la hipótesis de un uso militar en territorio ibérico, según reportes divulgados por Science Alert y BBC News.

Aunque el resto no puede vincularse de forma directa con los elefantes que cruzaron los Alpes, el estudio lo calificó como la primera evidencia conocida asociada a los animales empleados en las guerras romano-púnicas por el control del Mediterráneo. El hallazgo aporta respaldo material a uno de los episodios más emblemáticos de la historia militar antigua.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.