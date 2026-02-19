Ciencia

Hallan en España un hueso que podría confirmar el paso de los elefantes de Aníbal por Europa

Un hueso podría convertirse en la primera evidencia física del uso de elefantes en los enfrentamientos contra Roma

Por O Globo / Brasil / GDA
Restos óseos en España abren la posibilidad de confirmar el uso militar de elefantes cartagineses en Europa antigua.
Restos óseos en España abren la posibilidad de confirmar el uso militar de elefantes cartagineses en Europa antigua. (Art Institute of Chicago/Wikimedia Commons)







