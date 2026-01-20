Ciencia

Hallan en España los restos de una ruta importante del Imperio Romano

El hallazgo arqueológico en el sur de España expone una calzada romana estratégica y estructuras funerarias vinculadas al transporte de minerales hacia Roma

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una calzada romana de 1.160 metros y monumentos funerarios aparecieron en Córdoba. El descubrimiento explica la logística minera del Imperio romano en Hispania.
Una calzada romana de 1.160 metros y monumentos funerarios aparecieron en Córdoba. El descubrimiento explica la logística minera del Imperio romano en Hispania. (Universidad de Córdoba/Universidad de Córdoba)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEspañaImperio romano
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.