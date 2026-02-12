Ciencia

Hallan en Egipto un taladro de 5.300 años que cambia la historia de la ingeniería antigua

La pieza de cobre fue excavada en Badari y permaneció mal catalogada durante casi un siglo en un museo de Cambridge

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores identificaron en Egipto el taladro metálico más antiguo. El hallazgo cambia la historia de la tecnología predinástica.
Investigadores identificaron en Egipto el taladro metálico más antiguo. El hallazgo cambia la historia de la tecnología predinástica. (Canva/Canva)







