Hallan cuenco intacto de hace 10.000 años en las profundidades de un lago japonés

La cerámica prehistórica apareció a 64 metros bajo el agua y sorprende por su estado de conservación

Por O Globo / Brasil / GDA
Un cuenco prehistórico de 10.000 años fue hallado intacto bajo un lago japonés gracias a tecnología de exploración subacuática.
Un cuenco prehistórico de 10.000 años fue hallado intacto bajo un lago japonés gracias a tecnología de exploración subacuática. (Nagahama City Government/Shiga Prefectural Government))







