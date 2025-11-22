Ciencia

Descubrimiento arqueológico contradice la cronología oficial de la historia humana

Descubren tecnología marítima prehistórica en Asia que desafía teorías sobre los primeros viajes oceánicos humanos

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio halló pruebas de navegación avanzada hace 4.000 años en Filipinas, lo que cambia la cronología del desarrollo humano.
Estudio halló pruebas de navegación avanzada hace 4.000 años en Filipinas, lo que cambia la cronología del desarrollo humano. (Journal of Archaeological Science/Captura)







notas iaAsia
