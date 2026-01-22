Hallan colmillo fósil de más de 100.000 años cerca de Miramar, Argentina, y reabre claves sobre la megafauna

Un colmillo fósil de la Era del Hielo apareció en Centinela del Mar. El hallazgo refuerza la riqueza paleontológica del sudeste bonaerense.

Un colmillo fósil de más de 100.000 años apareció en la localidad de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar. El hallazgo ocurrió dentro de la Reserva Natural de la zona y corresponde a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una de las especies más representativas de la megafauna de la Era del Hielo.

El fósil posee más de 1,5 metros de longitud y presenta una leve curvatura. Su estado de conservación llamó la atención de los especialistas por el alto valor científico y patrimonial que representa para el estudio del período cuaternario en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El rescate estuvo a cargo del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar Punta Hermengo. El trabajo incluyó la participación de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología, que se imparte en la ciudad. También colaboraron especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata, y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Las tareas se desarrollaron desde la Estación Científica Eduardo P. Tonni, ubicada en el área del descubrimiento. La articulación entre instituciones permitió una extracción controlada del fósil. Tras el operativo, el colmillo se trasladó al laboratorio del museo de Miramar, donde inició un proceso técnico de acondicionamiento y conservación.

El Notiomastodon platensis fue un gran mamífero proboscídeo de la familia de los gonfoterios. Habitó Sudamérica durante el Pleistoceno, entre hace 2,6 millones y 11.700 años. Según registros científicos, alcanzó entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de 3 a 5 toneladas. Su dieta fue herbívora y se adaptó a distintos ambientes.

La región donde ocurrió el hallazgo mantiene una alta riqueza paleontológica. En 2024 se rescataron fragmentos de grandes mamíferos al norte del balneario Mar del Sud. En 2023 aparecieron restos de un perezoso gigante en la playa de Miramar, lo que reforzó el valor científico del área.

Estas especies llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace unos 2,5 millones de años, durante el Gran Intercambio Biótico Americano. Este proceso surgió tras la formación del istmo de Panamá y permitió el desplazamiento de animales como Smilodon, osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y cánidos, que coexistieron con gliptodontes y perezosos gigantes.

Una vez concluido el proceso de conservación, el colmillo se integrará a la exhibición permanente del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, situado junto al acceso al Bosque y Vivero Florentino Ameghino. El público podrá conocer de cerca este vestigio de la Era del Hielo y profundizar en la historia natural de la región.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.