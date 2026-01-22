Ciencia

Hallan colmillo fósil de más de 100.000 años cerca de Miramar, Argentina, y reabre claves sobre la megafauna

El fósil de un ‘Notiomastodon platensis’, rescatado en una reserva natural cercana a Miramar, destaca por su tamaño, conservación y valor científico

Por La Nación / Argentina / GDA
Un colmillo fósil de la Era del Hielo apareció en Centinela del Mar. El hallazgo refuerza la riqueza paleontológica del sudeste bonaerense.
Un colmillo fósil de la Era del Hielo apareció en Centinela del Mar. El hallazgo refuerza la riqueza paleontológica del sudeste bonaerense. (Instagram/@museo_ciencias_miramar)







