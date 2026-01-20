Fósil gigante de dinosaurio aparece durante obras en estacionamiento de parque en Estados Unidos

Trabajos en un estacionamiento permitieron hallar 1.360 kg de fósiles de un dinosaurio en un parque histórico de Estados Unidos.

El hallazgo de fósiles de un dinosaurio de gran tamaño ocurrió durante trabajos de construcción en el estacionamiento del Monumento Nacional de los Dinosaurios, en Utah, Estados Unidos. La zona no registraba excavaciones desde 1924. El descubrimiento se dio el 16 de setiembre, pero se informó mediante un comunicado oficial divulgado la semana anterior.

El sitio arqueológico permaneció más de 100 años sin exploraciones. Las obras se desarrollaban cerca del Salón de Exposiciones de la Cantera. Al retirar el asfalto, los trabajadores dejaron al descubierto una sección de arenisca con restos fósiles visibles.

Los paleontólogos identificaron huesos de un dinosaurio grande y de cuello largo. El análisis preliminar apuntó a un Diplodocus, una especie común en esa región. Este animal habitó la zona hace unos 70 millones de años, según las estimaciones científicas.

Durante la excavación, el equipo del parque trabajó junto con el Cuerpo de Conservación de Utah, voluntarios y personal de la constructora. En total, se extrajeron cerca de 1.360 kg de fósiles y roca. Los restos se trasladaron para su estudio al Museo del Parque Estatal de Historia Natural de Utah, donde recibieron limpieza y análisis desde octubre.

Un sitio con historia paleontológica

El Monumento Nacional de los Dinosaurios concentró misiones científicas clave a inicios del siglo XX. Entre 1909 y 1922, el Museo Carnegie lideró varias expediciones. En 1923, el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian asumió los trabajos. Un año después, la Universidad de Utah continuó las excavaciones.

Investigaciones divulgadas en octubre posterior a la extracción de los fósiles indicaron que las poblaciones de dinosaurios prosperaban en América del Norte hasta hace 66 millones de años. Estos datos se relacionaron con el periodo previo al impacto del asteroide en Chicxulub, México, evento que desencadenó la extinción masiva.

Especialistas del Museo del Parque Estatal de Historia Natural de Utah señalaron que este fósil pertenece a una era cercana a la extinción de los dinosaurios. Además, aporta información sobre el ecosistema que existía en una zona próxima a la actual ciudad de Denver.

Tras completar la remoción de los restos, las autoridades retomaron y concluyeron la construcción del estacionamiento. El proyecto incluyó nuevas superficies de concreto y asfalto, así como mejoras de accesibilidad alrededor del Pabellón de Exposiciones de la Cantera.

El Salón de Exposiciones de la Cantera, conocido como el Muro de Huesos, es el espacio más visitado del parque. En este lugar, el público observa más de 1.500 fósiles que permanecen incrustados en la roca original y forman parte del patrimonio científico protegido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.