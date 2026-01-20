Ciencia

Fósil gigante de dinosaurio aparece durante obras en estacionamiento de parque en Estados Unidos

Las obras revelaron restos de un Diplodocus en un parque de Utah donde no se realizaban excavaciones desde 1924

Por O Globo / Brasil / GDA
Trabajos en un estacionamiento permitieron hallar 1.360 kg de fósiles de un dinosaurio en un parque histórico de Estados Unidos.
(ReBecca Hunt-Foster/NPS)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

