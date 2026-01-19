Ciencia

Fracturas óseas en fósiles cambian lo que se sabía sobre el apareamiento de dinosaurios

Investigadores analizaron restos de hadrosaurios del Cretácico y hallaron lesiones que vinculan el apareamiento con fracturas en huesos y vértebras

Por O Globo / Brasil / GDA
Fósiles de Olorotitan muestran que la reproducción de algunos dinosaurios implicó contacto extremo, capaz de provocar fracturas óseas que sanaban con el tiempo.
Fósiles de Olorotitan muestran que la reproducción de algunos dinosaurios implicó contacto extremo, capaz de provocar fracturas óseas que sanaban con el tiempo. (Durbed/Wikimedia Commons)







