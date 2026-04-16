Ciencia

Hallan bajo cementerio en Estados Unidos una colonia de 5,5 millones de abejas que sorprende a la ciencia

Un estudio revela que un cementerio en Nueva York alberga 5,5 millones de abejas bajo tierra. El hallazgo destaca su papel ecológico y sorprende a científicos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallan millones de abejas bajo un cementerio en Estados Unidos. El sitio ofrece condiciones ideales y evidencia su valor ecológico.
Científicos hallan millones de abejas bajo un cementerio en Estados Unidos. El sitio ofrece condiciones ideales y evidencia su valor ecológico. (Steven T. Hoge et al./Steven T. Hoge et al.)







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