Hallan 22 ataúdes con momias ‘cantantes de Amón’ en Egipto y el descubrimiento revela un misterioso depósito funerario

Un hallazgo en Luxor revela 22 ataúdes con momias de cantoras de Amón y abre nuevas preguntas sobre rituales y redes religiosas en Tebas.

Una misión arqueológica egipcia anunció el hallazgo de 22 ataúdes de madera pintados con momias asociadas al título religioso de “cantantes del dios Amón”. El descubrimiento ocurrió en la margen oeste de Luxor, en la zona de Qurna, dentro del sector suroeste de la necrópolis de Asasif.

El anuncio se difundió el domingo 1 mediante un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto en redes sociales. La excavación está a cargo de una misión conjunta del Consejo Supremo de Antigüedades y la Fundación Zahi Hawass para Arqueología y Patrimonio.

Los arqueólogos localizaron los ataúdes dentro de una cámara rectangular excavada en roca. El espacio funcionó como un depósito funerario colectivo, no como una tumba individual.

Organización inusual de los ataúdes

Los investigadores encontraron los ataúdes apilados en múltiples capas. El conjunto se organizó en diez filas horizontales dentro de la cámara.

Los embalsamadores antiguos aplicaron una solución práctica. Separaron las tapas de las bases de los ataúdes. Así lograron colocar más sepulturas dentro del mismo recinto.

La datación preliminar ubica el hallazgo en el Tercer Período Intermedio de Egipto (1070 a. C. – 664 a. C.). Esta etapa incluye las dinastías 21 a 25. Fue una fase marcada por fragmentación política y disputas de poder tras el final del Imperio Nuevo.

A pesar de esa inestabilidad, las instituciones religiosas mantuvieron gran influencia, en especial en Tebas. En esa ciudad el culto al dios Amón tenía un papel central.

El papel religioso de las cantoras de Amón

Un aspecto llamativo del descubrimiento es la ausencia de nombres personales en varios ataúdes. En su lugar aparece el título “cantora de Amón”.

Este título se vinculaba con mujeres que participaban en rituales musicales y ceremonias litúrgicas dedicadas a la divinidad. El principal centro de ese culto estaba en Karnak.

La concentración de individuos con el mismo título abre nuevas líneas de investigación. Los especialistas analizan el grupo de música y vocalistas del templo que formaba parte de festividades y ceremonias religiosas.

La repetición del título también sugiere vínculos familiares o institucionales entre las mujeres enterradas. Esta posibilidad podría revelar detalles sobre la organización del clero tebano en ese período.

Recipientes vinculados con la momificación

Durante la excavación los arqueólogos localizaron vasijas cerámicas relacionadas con el proceso de momificación.

Entre ellas aparecen ocho recipientes poco comunes dentro de una gran vasija de barro. Algunos todavía conservan sus sellos originales de arcilla.

Los investigadores consideran que estos objetos representan un “tesoro de información”. El contenido se estudiará tras procesos de restauración y traducción.

Los especialistas creen que estos recipientes podrían contener material orgánico, textos o composiciones funerarias. Estos elementos podrían explicar por qué tantas cantoras de Amón fueron enterradas en un mismo depósito.

Restauración y conservación de los ataúdes

Los equipos de conservación iniciaron trabajos urgentes de estabilización debido al estado frágil de la madera y el yeso pintado.

Los restauradores reforzaron fibras debilitadas y pigmentos desprendidos. También aplicaron limpieza mecánica para retirar manchas sin alterar los colores originales.

Cada pieza recibió documentación fotográfica y arquitectónica antes de su traslado a almacenamiento seguro.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sharif Fathi, indicó que el hallazgo refuerza el compromiso de Egipto con la investigación arqueológica y la preservación del patrimonio.

El arqueólogo Zahi Hawass señaló que el descubrimiento aporta información relevante sobre el Tercer Período Intermedio.

Las excavaciones continúan. Los especialistas buscan las tumbas originales de donde salieron los ataúdes. Este paso permitiría reconstruir la historia completa del depósito funerario.

