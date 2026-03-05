Ciencia

Hallan 22 ataúdes con momias ‘cantantes de Amón’ en Egipto y el descubrimiento revela un misterioso depósito funerario

Un depósito funerario colectivo en la necrópolis de Asasif reúne ataúdes de mujeres vinculadas al culto del dios Amón

Por O Globo / Brasil / GDA
Un hallazgo en Luxor revela 22 ataúdes con momias de cantoras de Amón y abre nuevas preguntas sobre rituales y redes religiosas en Tebas.
Un hallazgo en Luxor revela 22 ataúdes con momias de cantoras de Amón y abre nuevas preguntas sobre rituales y redes religiosas en Tebas. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto/Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)







