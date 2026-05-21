Guía de seguridad para el eclipse de Sol: siga estos consejos para proteger su vista y evitar accidentes

El Gobierno de España emite directrices de seguridad para el eclipse. Recomienda el uso de protección ISO, vigilancia de menores y control de mascotas.

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses publicó este jueves un documento con las recomendaciones oficiales para observar el próximo evento astronómico.

El texto forma parte del Plan de prevención coordinado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España.

Si planea disfrutar del evento, preste atención a las siguientes medidas de prevención.

Use solo gafas con certificación ISO 12312-2:2015. Este es el único método seguro para mirar el Sol de forma directa. Evite el uso de gafas de sol comunes, por más oscuras que parezcan, pues no bloquean la radiación que causa la retinopatía solar. Antes de utilizarlas, revise que el filtro no tenga rayones, perforaciones o deformaciones; si detecta algún daño, deseche el producto de inmediato para no arriesgar sus ojos.

Evite observar el fenómeno a través de cámaras o telescopios sin filtros específicos. Estos aparatos concentran la luz y pueden quemar su mácula en segundos. El documento oficial recomienda que los padres mantengan una vigilancia estricta sobre los menores de edad. Los niños pueden retirar sus gafas por curiosidad o accidente, lo cual es la principal causa de lesiones oculares permanentes durante estos eventos.

Controle a sus animales domésticos durante la oscuridad súbita. Los expertos advierten que el cambio repentino de luz altera el comportamiento de los perros y gatos. Manténgalos en un lugar seguro para evitar que escapen o reaccionen de forma inesperada. Si vive en una zona de totalidad, lo ideal es que observe el eclipse desde su domicilio para disfrutar del evento con tranquilidad y evitar riesgos innecesarios.

Planifique sus desplazamientos con antelación y evite rutas congestionadas. El Ministerio del Interior prevé retenciones severas antes y después del eclipse. No intente observar el fenómeno mientras conduce ni se detenga en los bordes de la carretera. Utilice solo las áreas habilitadas para estacionar y así evitará accidentes viales o bloqueos que impidan el paso de vehículos de emergencia.

Lleve suministros básicos de agua, comida y combustible. La saturación de servicios es común en estos eventos masivos. Contar con provisiones le garantiza autonomía en caso de quedar atrapado en una presa prolongada. Además, consulte el índice de radiación UV antes de exponerse al aire libre y use repelentes autorizados para prevenir picaduras de insectos durante la espera.

Mantenga una higiene de manos constante y evite sitios masificados. Debido a la gran concentración de personas, las autoridades recomiendan seguir los protocolos sanitarios para evitar la transmisión de enfermedades. Si se encuentra en un lugar con mucha gente, identifique las rutas de evacuación y siga las instrucciones de Protección Civil. Recuerde que la prevención es la clave para que esta experiencia astronómica sea segura.