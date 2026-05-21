Ciencia

Guía de seguridad para el eclipse de Sol: siga estos consejos para proteger su vista y evitar accidentes

Las autoridades españolas piden a la población extremar precauciones con el uso de filtros certificados y planificar sus viajes con antelación

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Por Europa Press
El Gobierno de España emite directrices de seguridad para el eclipse. Recomienda el uso de protección ISO, vigilancia de menores y control de mascotas.
El Gobierno de España emite directrices de seguridad para el eclipse. Recomienda el uso de protección ISO, vigilancia de menores y control de mascotas. (Getty Images via AFP, AFP/Ron Jenkins / Josh Edelson)







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