Ciencia

El día se oscurecerá durante 6 minutos: cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo XXI

El fenómeno astronómico cruzará Europa, África y Asia con una de las fases de totalidad más largas registradas

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Por La Nación / Argentina / GDA
La Luna cubrirá completamente el Sol durante más de seis minutos en un eclipse visible desde diez países.
La Luna cubrirá completamente el Sol durante más de seis minutos en un eclipse visible desde diez países. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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