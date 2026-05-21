Ciencia

Guía de actividades de la ESA para el eclipse de Sol de agosto: transmisión en vivo y recursos educativos

La Agencia Espacial Europea transmitirá el eclipse desde Teruel y organizará charlas científicas en León con la participación de expertos de la ESA

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Por Europa Press
España vivirá su primer eclipse solar total desde 1905. La ESA brindará recursos educativos y eventos públicos para explicar este fenómeno único.
España vivirá su primer eclipse solar total visible desde 1905. La ESA brindará recursos educativos y eventos públicos para explicar este fenómeno único. (Getty Images via AFP /Daniel Resa / Ron Jenkins)







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