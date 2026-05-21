Guía de actividades de la ESA para el eclipse de Sol de agosto: transmisión en vivo y recursos educativos

España vivirá su primer eclipse solar total visible desde 1905. La ESA brindará recursos educativos y eventos públicos para explicar este fenómeno único.

La Agencia Espacial Europea (ESA) prepara una agenda de eventos para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Este fenómeno convertirá a España en uno de los mejores lugares de Europa para observar el evento. La Luna bloqueará la luz del Sol de forma completa y permitirá ver la atmósfera solar.

La institución realizará una retransmisión en vivo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel. La mesa de especialistas explicará la ciencia del fenómeno por medio de la Web TV de la ESA y su canal de YouTube. La científica Maggie Aderin presentará el espacio en inglés.

En la ciudad de León, la agencia organiza un programa de observación pública. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de León y el Ayuntamiento local. La actividad incluirá charlas de expertos sobre misiones espaciales como Solar Orbiter, Smile o Proba 3.

El programa en León se desarrollará en español para el público general. Habrá conexiones con la señal en directo y actividades educativas. La directora de Ciencia de la ESA, Carole Mundell, indicó que el eclipse solar total une a millones de personas bajo el asombro y la curiosidad.

La ESA diseñó un kit educativo especial disponible en español e inglés. Los materiales funcionan para docentes y profesionales de la divulgación científica. El contenido incluye consejos de seguridad y guías para estudiantes de distintos niveles.

La agencia publicará diversos artículos y video adicionales en los meses siguientes.

Mundell señaló que estas experiencias conectan a la humanidad con el Universo. La jerarca explicó que las misiones de la agencia investigan la física del Sol y sus efectos en la Tierra. Según la experta, el evento permite acercar la tecnología espacial a la sociedad.

Este eclipse será el primero visible en la España peninsular desde 1905. También representa el inicio de una serie de tres fenómenos similares que ocurrirán entre los años 2026 y 2028.

El fenómeno también se verá en Groenlandia, Islandia y zonas de Portugal. Otras regiones de Europa disfrutarán de un eclipse parcial. La ESA busca que esta experiencia inspire a las futuras generaciones de científicos.