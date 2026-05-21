Ciencia

Guatemala figura entre los peores países del mundo en acceso al agua potable, revela informe de la ONU

Informe de la ONU ubicó a un país de Centroamérica entre los peores desempeños globales en agua potable y desigualdad de género

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Por Jailine González Gómez
Evaluación aplicada a 138 países reveló graves rezagos en acceso al agua potable y equidad social en un país centroamericano.
Evaluación aplicada a 138 países reveló graves rezagos en acceso al agua potable y equidad social en un país centroamericano. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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