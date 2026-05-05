Ciencia

Grasa visceral se vincula con la preservación del cerebro

Investigadores internacionales asocian la reducción sostenida de grasa visceral con una mejor función cognitiva y la protección de la materia gris

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Por Europa Press
La pérdida de grasa visceral, y no el peso general, predice la salud cerebral. Un estudio asocia este cambio con la preservación del hipocampo.
La pérdida de grasa visceral, y no el peso general, predice la salud cerebral. Un estudio asocia este cambio con la preservación del hipocampo. (Canva stocks/Anna Shvets de Pexels / Mitrey de Pixabay)







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