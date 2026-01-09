Ciencia

Galaxias ‘ornitorrinco’ detectadas por el telescopio James Webb desafían las clasificaciones del universo temprano

Un estudio presentado en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana revela galaxias diminutas y compactas que no encajan en ningún tipo conocido

Por O Globo / Brasil / GDA
El James Webb identificó galaxias con características mixtas que podrían corresponder a una fase temprana de formación estelar nunca observada.
El James Webb identificó galaxias con características mixtas que podrían corresponder a una fase temprana de formación estelar nunca observada. (Steve Finkelstein (UT Austin), Alyssa Pagan (STScI)/NASA, ESA, CSA)







