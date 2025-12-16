Ciencia

Galaxia similar a la Vía Láctea pone en duda lo que se sabía del origen del Universo

El telescopio James Webb permitió detectar una galaxia con brazos espirales bien definidos en una etapa temprana del cosmos, lo que obliga a revisar modelos astronómicos

La galaxia Alaknanda muestra una estructura madura y una intensa formación estelar en los primeros 1.500 millones de años del Universo.
La galaxia Alaknanda muestra una estructura madura y una intensa formación estelar en los primeros 1.500 millones de años del Universo. (Tata Institute of Fundamental Research/Cortesía)







