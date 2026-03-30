Ciencia

Freidora de aire, horno o microondas: así cambia el valor nutricional del tomate y la zanahoria según la forma de cocinar

Un estudio científico revela cómo el método de cocción influye en los carotenoides y la eficiencia energética en tomate y zanahoria

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Por O Globo / Brasil / GDA
La cocción modifica nutrientes clave en vegetales. La freidora de aire, horno y microondas muestran efectos distintos en carotenoides y consumo eléctrico.
La cocción modifica nutrientes clave en vegetales. La freidora de aire, horno y microondas muestran efectos distintos en carotenoides y consumo eléctrico. (Canva stock/Ionut Dabija's Images/Africa images)







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