Freidora de aire bajo la lupa: estos son los riesgos que debe conocer al cocinar con este electrodoméstico

El uso de la freidora de aire se volvió común en muchos hogares por su capacidad de cocinar con menos aceite. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles riesgos para la salud cuando se emplea a altas temperaturas.

Este electrodoméstico permite preparar alimentos como tortas, papas fritas o pescado con menor cantidad de grasa. A pesar de este beneficio, la cocción a temperaturas elevadas puede generar compuestos químicos peligrosos.

Uno de los principales es la acrilamida, una sustancia utilizada en la industria para fabricar papel, tintes y plásticos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, este compuesto aparece en alimentos ricos en carbohidratos cuando se someten a calor intenso.

Aunque la freidora de aire reduce este riesgo frente a la fritura tradicional, no lo elimina. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indicó que este método disminuyó la acrilamida hasta en un 90% en comparación con la fritura convencional.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer asoció la acrilamida con varios tipos de cáncer. Entre ellos figuran endometrio, ovario, páncreas, mama y esófago. También se vinculó con cáncer de riñón, según datos de la misma biblioteca.

Además de la acrilamida, la cocción a altas temperaturas puede producir otros compuestos dañinos. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señaló la presencia de aldehídos, aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas sustancias pueden elevar el riesgo de cáncer.

Los alimentos más propensos a contener acrilamida incluyen papas fritas, galletas, pan y cereales. Por esta razón, especialistas recomiendan moderar la temperatura al preparar estos productos.

Algunas guías de salud aconsejan cocinar en la freidora de aire a menos de 120 °C y con baja humedad. Este ajuste ayuda a reducir la formación de compuestos perjudiciales.

El uso adecuado del electrodoméstico resulta clave para disminuir riesgos y aprovechar sus beneficios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.