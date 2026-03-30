Ciencia

Freidora de aire bajo la lupa: estos son los riesgos que debe conocer al cocinar con este electrodoméstico

Conozca los riesgos de la freidora de aire para la salud. Expertos alertan sobre compuestos como la acrilamida que se generan al cocinar a altas temperaturas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Freidoras de aire reducen grasa, pero altas temperaturas pueden producir compuestos asociados al cáncer, según estudios científicos.
Freidoras de aire reducen grasa, pero altas temperaturas pueden producir compuestos asociados al cáncer, según estudios científicos. (Canva stock /Proxima Studio)







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