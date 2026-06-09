Frank Rubio: el astronauta de sangre centroamericana que viajará a la Luna con la misión Artemis III

Frank Rubio participará en Artemis III después de establecer el récord de vuelo espacial continuo más largo para un astronauta de Estados Unidos.

El astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña Frank Rubio fue designado como especialista de misión de Artemis III, una operación que pondrá a prueba tecnologías esenciales para el regreso de astronautas a la Luna y que figura entre los proyectos espaciales más ambiciosos de la NASA en la última década.

La agencia espacial estadounidense anunció este martes la tripulación principal de la misión, que despegará en 2027 y servirá como ensayo para Artemis IV, prevista para 2028 y considerada la primera misión tripulada hacia el Polo Sur lunar.

Rubio, cuya madre reside en El Salvador, se convirtió en una de las figuras latinoamericanas más destacadas dentro del programa espacial estadounidense tras establecer el récord de permanencia continua más larga en el espacio para un astronauta de Estados Unidos.

El astronauta de ascendencia centroamericana participará en Artemis III tras completar una histórica misión de 371 días en el espacio. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/Getty Images via AFP)

El astronauta realizará su segundo viaje al espacio. Su primera misión comenzó el 21 de setiembre de 2022, cuando despegó a bordo de la nave Soyuz MS-22 desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional. Regresó a la Tierra el 27 de setiembre de 2023 después de permanecer 371 días en órbita, una marca histórica para la NASA.

Durante esa misión recorrió más de 253 millones de kilómetros, participó en tres caminatas espaciales e instaló nuevos paneles solares en la estación orbital.

Rubio fue seleccionado por la NASA en la generación de candidatos a astronauta de 2017. Antes de incorporarse a la agencia espacial, desarrolló una extensa carrera militar y médica. Nació en California, pero considera a Florida su ciudad natal, se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en 1998 y obtuvo un doctorado en Medicina en la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados en 2010. Además, acumuló más de 28 años de servicio en el Ejército estadounidense como aviador, médico y astronauta.

A lo largo de su carrera, Rubio recibió algunas de las más altas distinciones otorgadas por la NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entre ellas destacan la Medalla al Servicio Distinguido de la NASA, la Medalla a la Exploración Espacial, la Legión al Mérito y la Medalla de Servicio Superior de Defensa.

El astronauta también acumuló numerosas condecoraciones por su servicio en operaciones militares y su labor como aviador y médico de vuelo.

La misión Artemis III representa un paso clave dentro del programa que busca devolver seres humanos a la superficie lunar. Durante el vuelo, el cohete Space Launch System (SLS) lanzará la nave Orion hacia la órbita terrestre baja, donde la tripulación realizará pruebas de encuentro y acoplamiento con sistemas comerciales de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

La operación incluirá una compleja campaña de lanzamientos múltiples y servirá para verificar la integración de sistemas críticos, entre ellos software, propulsión, comunicaciones e interfaces entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje.

La tripulación principal estará integrada por Randy Bresnik, comandante de la misión; Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, como piloto; Andre Douglas, especialista de misión; y Frank Rubio, también como especialista de misión.

La NASA considera que los resultados de Artemis III serán determinantes para Artemis IV, la misión prevista para 2028 que buscará llevar astronautas al Polo Sur de la Luna y ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre.