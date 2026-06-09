Ciencia

Frank Rubio: el astronauta de sangre centroamericana que viajará a la Luna con la misión Artemis III

Médico, piloto militar y astronauta. La historia de Frank Rubio lo llevó de misiones de combate a formar parte de uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la NASA

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Por Silvia Ureña Corrales
Frank Rubio participará en Artemis III después de establecer el récord de vuelo espacial continuo más largo para un astronauta de Estados Unidos.
Frank Rubio participará en Artemis III después de establecer el récord de vuelo espacial continuo más largo para un astronauta de Estados Unidos. (HANDOUT/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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